Происшествия

ФСБ задержала двоих участников банды БасаеваТелеканал Санкт-Петербург 05:48

Как сообщили в пресс-службе СК, задержаны еще двое соучастников преступления — жители Ставропольского края Тахир Бегельдиев и Нариман Отепов. По данным следствия, в июле 1999 года они вступили в состав банды под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба.
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Задержаны еще двое участников банды Басаева и Хаттаба

Коммерсантъ05:08

Задержанный житель Ставрополья признал участие в банде Басаева и Хаттаба

РИА Новости04:52

ФСБ задержало двух предполагаемых участников нападения отряда Басаева на Дагестан в 1999 году

Эхо Москвы04:04

Задержаны двое участников нападения банды Басаева и Хаттаба на Дагестан

RT на русском03:53

ФСБ задержала двух участников нападения банды Басаева на Дагестан

РБК04:10

ФСБ задержала двух участников нападения банд Басаева и Хаттаба на Дагестан

ТАСС03:39

Опубликовано видео допроса задержанного участника банды Басаева и Хаттаба

ТК Звезда04:30
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