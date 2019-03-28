Происшествия
ФСБ поймала члена банды, причастной к терактам в метро МосквыГазета.Ru 09:12
В Дагестане задержан предполагаемый соучастник двойного теракта в московском метро, произошедшем на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" в 2010 году, в котором погибли 40 человек. Подозреваемый был доставлен в Москву для предъявления обвинения и ареста. Дело ведут Следственный комитет и ФСБ России.
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СК просит арестовать члена банды, причастной к терактам в московском метро в 2010 г
Агентство Москва10:32
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