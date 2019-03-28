Происшествия

ФСБ поймала члена банды, причастной к терактам в метро МосквыГазета.Ru 09:12

В Дагестане задержан предполагаемый соучастник двойного теракта в московском метро, произошедшем на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" в 2010 году, в котором погибли 40 человек. Подозреваемый был доставлен в Москву для предъявления обвинения и ареста. Дело ведут Следственный комитет и ФСБ России.
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Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Россия не сможет вернуть кредиты, которые выдала южноамериканской стране.
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Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки

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В самолете Red Wings из-за пассажира с зажигалкой загорелось кресло

«Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования планирует выступить с предложением в Росавиацию о запрещении проноса зажигалок на борт самолета», — пояснили РБК в пресс-службе.
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Армия и оружие

В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»

В Петербурге в четверг, 28 марта, спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», передает корреспондент ИА REGNUM.
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