Происшествия
В ФСБ подтвердили задержание мэра ЕвпаторииТАСС 11:36
Как сказал мэр Евпатории Андрей Филонов в момент задержания, "буду защищаться, формировать правовую позицию". Эти слова Филонова приводятся в эфире телеканала "Крым-24" в среду. Ранее о задержании главы администрации Евпатории Андрея Филонова сообщил ТАСС источник в силовых структурах полуострова.
Читать в источнике
Оценить149
с чего всё началось
При этом накануне вечером он сообщил в соцсетях, что городской суд Евпатории по требованию прокуратуры вынес решение о его увольнении, поскольку тот назначил директором муниципального казенного учреждения отца своей гражданской жены.Новая газета11:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:12, Ашберн
Кино
От чего умер актер Алексей Булдаков
Обновлено в 10:20
Культура
Ведущий Норкин исчез из студии НТВ в разгар эфира
Ведущий политического ток-шоу «Место встречи» на телеканале НТВ Андрей Норкин покинул студию в самый разгар передачи и больше там не появлялся.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие
В Донбассе миной убило пулеметчицу ВСУ с позывным «Ведьма»
Президент Украины Петр Порошенко в фейсбуке выразил скорбь в связи с убийством на юго-востоке страны воевавшей с 2016 года в составе батальона "Донбасс" украинской националистки Яны Червоной, носившей позывной "Ведьма".
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
Суд продлил арест Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы продлил арест Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого до 25 сентября.
Обновлено в 12:23
Единоборства
Макгрегор оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова
Ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор решил оставить в покое Хабиба Нурмагомедова и перейти к оскорблениям его супруги, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:51
Политика
Лавров рассказал о наслаждении творчеством Зеленского
Руководитель МИД России Сергей Лавров рассказал «РИА Новости», что наслаждается искусством актера Владимира Зеленского, вышедшего во второй тур выборов украинского президента.
Обновлено в 11:21
Энергетика
Цены на бензин перестали сдерживать
Правительство не стало продлевать соглашение с крупнейшими нефтяными компаниями о сдерживании оптовых и розничных цен на бензин, впервые достигнутое в ноябре прошлого года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:27
Общество
Росстат объяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля
Росстат после комментариев со стороны Кремля относительно результатов исследований объяснил, почему его данным об уровне жизни россиян можно доверять.
Обновлено в 12:43
Общество
Минтранс отказался установить габариты для бесплатной ручной клади
В марте Минтранс сообщал о необходимости установить минимальные габариты бесплатной ручной клади для всех авиакомпаний.
Обновлено в 12:07
Происшествия
В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой
На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 12:00
Политика
Соловьев ответил на угрозы Ковтуна о «гостях» в Керченском проливе
Владимир Соловьев ответил на громкое заявление Ковтуна, напомнив, что после разрыва соглашения о дружбе Украины и России статус Азовского моря потерял определенность.
Обновлено в 03:47
Происшествия
В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми
В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.
Обновлено вчера в 16:30
Космос
Ракеты и лазерные мечи: ученики лицея № 1580 перешли на новый уровень инженерного мастерства
Ученики 5-8 классов лицея № 1580 прошли образовательные курсы в технопарке «Инжинириум МГТУ им. Баумана».
Обновлено в 11:19
Футбол
Балотелли: «Бонуччи повезло, что меня не было рядом»
Обновлено в 10:59
Авто
Кроссовер Mercedes-Benz GLB появится в конце 2019 года
Сроки выхода серийной версии Mercedes-Benz GLB пока не сообщаются, но, как предполагают инсайдеры, «в серию» новинку могут запустить в конце этого или в начале следующего года.
Обновлено в 03:47
Футбол
Гол Мораеса принес «Шахтеру» победу над «Александрией»
"Шахтер" обыграл "Александрию" (1:0) в матче 23-го тура чемпионата Украины. Единственный мяч с пенальти на 12-й минуте забил Жуниор Мораес.
Обновлено в 11:54
Футбол
Урал — Арсенал (Тула) 1:0
Обновлено в 11:34
Здоровье
Россия вошла в десятку стран по смертности из-за грязного воздуха
В топ-10 вошли Пакистан (128 тысяч умерших), Индонезия (124 тысячи), Бангладеш (123 тысячи), Нигерия (114 тысяч), США (108 тысяч), Бразилия (66 тысяч) и Филиппины (64 тысячи).
Обновлено в 12:11
Кино
Алла Пугачева попадет в «Простоквашино»
По словам Охлобыстина, в новых сериях "Простоквашина" появится беспрецедентный персонаж – няня.
Обновлено в 09:00
Здоровье
Кузбасс решит проблему с дозвоном до скорой помощи
Обновлено в 08:08
Армия и оружие
В России обнаружили «парапсихологический спецназ»
По словам автора, российский спецназ использовал данный метод в ходе чеченских кампаний.
Обновлено в 10:11
Авто
В Германии лучшим внедорожником стала LADA 4x4
LADA 4x4 получила первенство на рынке Германии непосредственно по соотношению цены и качества.
Обновлено в 13:04
Происшествия
Пожар произошел на комбинате «Красная нить» в Петербурге
Пожар произошел на прядильно-ниточном комбинате "Красная нить" в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления МЧС.
Обновлено в 13:08
Политика
На Украине декоммунизировали хлеб «Стахановский»
Обновлено в 12:34
Общество
Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде
Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 11:05
Политика
В Кремле заявили о подготовке визита Путина в Италию
Визит российского лидера Владимира Путина в Италию планируется летом 2019 года, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Обновлено в 11:46
Экономика
Минфин отложил на год перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс
Если перевод шести неналоговых платежей в Налоговый кодекс (НК) будет одобрен, то он вступит в силу с 2021 года, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров.
Обновлено в 11:26