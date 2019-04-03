В ФСБ подтвердили задержание мэра ЕвпаторииТАСС 11:36

с чего всё началось

Как сказал мэр Евпатории Андрей Филонов в момент задержания, "буду защищаться, формировать правовую позицию". Эти слова Филонова приводятся в эфире телеканала "Крым-24" в среду. Ранее о задержании главы администрации Евпатории Андрея Филонова сообщил ТАСС источник в силовых структурах полуострова.

Культура Ведущий Норкин исчез из студии НТВ в разгар эфира Ведущий политического ток-шоу «Место встречи» на телеканале НТВ Андрей Норкин покинул студию в самый разгар передачи и больше там не появлялся.

Армия и оружие В Донбассе миной убило пулеметчицу ВСУ с позывным «Ведьма» Президент Украины Петр Порошенко в фейсбуке выразил скорбь в связи с убийством на юго-востоке страны воевавшей с 2016 года в составе батальона "Донбасс" украинской националистки Яны Червоной, носившей позывной "Ведьма".

Происшествия Суд продлил арест Кокорина и Мамаева Пресненский суд Москвы продлил арест Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого до 25 сентября.

Единоборства Макгрегор оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова Ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор решил оставить в покое Хабиба Нурмагомедова и перейти к оскорблениям его супруги, сообщает "Советский спорт".

Политика Лавров рассказал о наслаждении творчеством Зеленского Руководитель МИД России Сергей Лавров рассказал «РИА Новости», что наслаждается искусством актера Владимира Зеленского, вышедшего во второй тур выборов украинского президента.

Энергетика Цены на бензин перестали сдерживать Правительство не стало продлевать соглашение с крупнейшими нефтяными компаниями о сдерживании оптовых и розничных цен на бензин, впервые достигнутое в ноябре прошлого года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Общество Росстат объяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля Росстат после комментариев со стороны Кремля относительно результатов исследований объяснил, почему его данным об уровне жизни россиян можно доверять.

Общество Минтранс отказался установить габариты для бесплатной ручной клади В марте Минтранс сообщал о необходимости установить минимальные габариты бесплатной ручной клади для всех авиакомпаний.

Происшествия В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Политика Соловьев ответил на угрозы Ковтуна о «гостях» в Керченском проливе Владимир Соловьев ответил на громкое заявление Ковтуна, напомнив, что после разрыва соглашения о дружбе Украины и России статус Азовского моря потерял определенность.

Происшествия В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.

Авто Кроссовер Mercedes-Benz GLB появится в конце 2019 года Сроки выхода серийной версии Mercedes-Benz GLB пока не сообщаются, но, как предполагают инсайдеры, «в серию» новинку могут запустить в конце этого или в начале следующего года.

Футбол Гол Мораеса принес «Шахтеру» победу над «Александрией» "Шахтер" обыграл "Александрию" (1:0) в матче 23-го тура чемпионата Украины. Единственный мяч с пенальти на 12-й минуте забил Жуниор Мораес.

Здоровье Россия вошла в десятку стран по смертности из-за грязного воздуха В топ-10 вошли Пакистан (128 тысяч умерших), Индонезия (124 тысячи), Бангладеш (123 тысячи), Нигерия (114 тысяч), США (108 тысяч), Бразилия (66 тысяч) и Филиппины (64 тысячи).

Кино Алла Пугачева попадет в «Простоквашино» По словам Охлобыстина, в новых сериях "Простоквашина" появится беспрецедентный персонаж – няня.

Армия и оружие В России обнаружили «парапсихологический спецназ» По словам автора, российский спецназ использовал данный метод в ходе чеченских кампаний.

Авто В Германии лучшим внедорожником стала LADA 4x4 LADA 4x4 получила первенство на рынке Германии непосредственно по соотношению цены и качества.

Происшествия Пожар произошел на комбинате «Красная нить» в Петербурге Пожар произошел на прядильно-ниточном комбинате "Красная нить" в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления МЧС.

Общество Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».

Политика В Кремле заявили о подготовке визита Путина в Италию Визит российского лидера Владимира Путина в Италию планируется летом 2019 года, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.