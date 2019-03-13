ФСБ подала в суд на «Новую газету» из-за статьи о пыткахИнтерфакс 08:41

Федеральная служба безопасности России подала в Басманный суд Москвы иск о защите деловой репутации к «Новой газете» и корреспонденту Ивану Жилину. Служба требует признать «не соответствующей действительности и порочащей деловую репутацию ФСБ» информацию о пытках в Магнитогорске.

с чего всё началось

Басманный суд Москвы принял к рассмотрению иск о защите чести и достоинства ФСБ России к "Новой газете" из-за публикации несоответствующих действительности материалов. "Досудебная подготовка по иску назначена на 21 марта", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

ФСБ подала в суд на «Новую газету» из-за статьи о пытках

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