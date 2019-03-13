ФСБ подала судебный иск к «Новой газете»9111.ru 14:03

Федеральная служба безопасности России подала в Басманный суд Москвы иск о защите деловой репутации к «Новой газете» и корреспонденту Ивану Жилину. Служба требует признать «не соответствующей действительности и порочащей деловую репутацию ФСБ» информацию о пытках в Магнитогорске.

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В Москве суд рассмотрит иск ФСБ России к «Новой газете». Причиной разбирательства станет защита деловой репутации ведомства, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Юнону Цареву. Она добавила, что предварительные слушания назначены на 21 марта.

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