Политика

ФСБ отчиталась об убийстве 65 террористов в 2018 году
МедиаКорСеть
08:54

Бортников заявил, что благодаря работе ФСБ в России число терактов и прочих преступлений террористической направленности существенно снизилось. За год спецслужбы убили 65 лиц подозреваемых в терроризме. 10 из них являлись лидерами ячеек.
МедиаКорСеть08:54
Александр Бортников
МВД и Пограничной службой ФСБ России закрыт въезд в страну более 10 тыс. лиц, подозреваемых в причастности к террористической и экстремистской деятельности, а также не допущен выезд свыше 60 российских и иностранных граждан в зоны вооружённых конфликтов на Ближнем Востоке.
— Александр Бортников, российский судьяRT на русском 06:11

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