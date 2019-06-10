Происшествия

ФСБ опубликовала видео задержания боевиков «Хизб ут-Тахрир» в КрымуDaily Storm 10:10

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали восемь членов группировки «Хизб ут-Тахрир»* в Крыму. Обыски были проведены в Алуште, Белогорске и некоторых других населенных пунктах Крыма, где проживали подозреваемые.
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Задержание участников террористической организации в Крыму попало на видео

РИА Новости10:07

ФСБ задержала в Крыму 8 сторонников запрещенной секты «Хизб ут-Тахрир»

КП - Крым09:41

В Крыму задержаны члены террористической организации

КИА08:14

Сотрудники ФСБ задержали предполагаемых сторонников «Хизб ут-Тахрир» в Крыму

Интерфакс - Россия08:11

ФСБ опубликовала видео задержания участников террористической организации в Крыму

РЕН ТВ08:46

Видео с места обысков: что нашли в домах активистов «Хизб ут-тахрир»* в Крыму

РИА Новости Крым08:40

ФСБ задержала в Крыму сторонников террористической организации

ИА Крыминформ08:12
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 21:48, Ашберн
Происшествия

WSJ: Брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ

Источник заявил, что Ким Чен Нам прилетел в Малайзию в феврале 2017 года для встречи со своим контактом в ЦРУ.
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В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена

Обновлено в 17:00
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Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора

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Сотрудница «Алросы» похитила 500 алмазов на миллионы долларов

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Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие

Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США

Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:21
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Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца

Обновлено в 00:33
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Свердловчане смогут наблюдать противостояние Луны и Юпитера

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Армия и оружие

Обучавшихся в США турецких пилотов отстранили от полетов на F-35

Обновлено в 18:54
Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Происшествия

В Польше назвали возможное местонахождение Янтарной комнаты

На северо-западе Польши музейщики нашли вход в тоннель на территории комплекса немецких бункеров в поселении Мамерки, в котором, предположительно, может находиться Янтарная комната.
Обновлено в 21:18
Политика

РФ призвала СБ ООН установить тотальный контроль за Косово

Ранее президент непризнанного Косово Хашим Тачи заявил, что процесс урегулирования взаимоотношений с Сербией на данный момент переживает кризис, и выразил надежду, что Приштине удастся договориться с Белградом до конца нынешнего года, писал News.ru.
Обновлено в 14:10
Политика

Турция пообещала жесткий ответ на арест экипажа бурового судна у Кипра

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что территория, где ведет разведывательные работы судно «Фатих», полностью находится в пределах континентального шельфа Турции.
Обновлено в 20:52
Армия и оружие

Источник сообщил о планах закупки почти ста вертолетов Ми-28НМ

Обновлено в 20:06
Финансы

Ипотека в России рекордно подорожала

Падение за год составило 10,5%. При этом генеральный директор экспертного бюро Олег Лагуткин отмечает, что график роста средней суммы по ипотеке неуклонно растёт, тогда как многие другие показатели имеют сезонные изменения.
Обновлено в 21:44
Авто

Первый электромобиль Mazda появится в 2020 году

По словам господина Акиры Марумото, первый электрокар Mazda будет анонсирован уже в 2020 году.
Обновлено в 11:18
Происшествия

В Одессе при пожаре в психбольнице погибли шесть человек

В Одессе произошёл пожар в здании областной клинической психиатрической больницы, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено в 19:29
Шоу-бизнес

Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с 10-летием

Сегодня свой день рождения празднует старшая дочь Ксении Бородиной Маруся.
Обновлено в 09:50
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Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ

Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Общество

Канада запретит одноразовый пластик с 2021 года

В Канаде с 2021 года будет запрещено использование ряда одноразовых предметов из пластика.
Обновлено в 18:54
Авто

Российский рынок автомобилей с пробегом в мае упал на 12%

Обновлено в 08:10
Гаджеты

Huawei хочет заменить Android российской ОС

Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено в 21:39
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Экс‐главу Коми Гайзера приговорили к 11 годам колонии

Обновлено в 06:19
Кино

Киану Ривз появится в игре Cyberpunk 2077

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Политика

Козак заявил, что федерализацию Молдавии предложила Демпартия

По словам вице-премьера, руководитель ДПМ Владимир Плахотнюк предлагал федерализацию наряду с радикальной сменой внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.
Обновлено в 16:00
Общество

Амурский выпускник впервые набрал 100 баллов на ЕГЭ по географии

Четверо выпускников из Благовещенска и Белогорска безукоризненно написали экзамен по литературе и еще один благовещенец показал наивысший результат ЕГЭ по географии.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия

Популярный мотоблогер погиб в ДТП в Подмосковье

Российский мотоблогер Артем Болдырев, автор YouTube-канала Moto nexus, погиб в ДТП на 69-м километре трассы М-4 "Дон" в Московской области.
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Глава NASA не приедет на Байконур во время запуска «Союза» в июле

Глава NASA Джим Брайденстайн не приедет на космодром Байконур 20 июля, когда пройдёт запуск пилотируемого корабля «Союз МС-12» к Международной космической станции.
Обновлено в 19:02
Армия и оружие

Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе

В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено в 10:28
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Полицейский начальник, чьи подчиненные задерживали журналиста Ивана Голунова, не видит ошибок в его деле

Щиров отрицает, что является владельцем земли в Подмосковье на 70 миллионов рублей.
Обновлено в 20:04
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