ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектовРБК 00:01

Минус 35 гектаров Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела.

с чего всё началось

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