Происшествия
ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектовРБК 00:01
Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела.
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с чего всё началось
Минус 35 гектаров Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела.РБК00:01
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 06:49, Ашберн
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ВКС получили первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А
Первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А передан ВКС России.
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В Петербурге найден мертвым топ-менеджер крупной строительной компании
Компания «Авиелен А. Г.» специализируется на строительстве и является девелопером проекта «Аэропортсити».
Обновлено в 05:15
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Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации
Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
Обновлено вчера в 22:01
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В NASA заявили об угрозе МКС из-за ракетных испытаний Индии
Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн считает, что МКС находится в опасности из проведённых Индией 27 марта противоспутниковых испытаниях.
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В жилом доме на севере Москвы произошёл пожар
Пожар произошёл в жилом доме на севере Москвы вблизи станции метро «Сокол», пострадал по меньшей мере один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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Порошина представляет нового спутника «другом», при этом актриса по-прежнему живет в собственном доме с детьми и их нянями.
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Обновлено вчера в 15:16
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Семья Юлии Началовой не поддержала идею съёмок фильма о певице
Родители Юлии Началовой не одобрили идею снять фильм о певице. Об этом сообщила представитель артистки Анна Исаева.
Обновлено в 05:17
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Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Обновлено в 05:07
Политика
У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов
Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
Обновлено вчера в 05:52
Происшествия
В авиакатастрофе погибла совладелица компании S7 Наталия Филева
Вечером 31 марта при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах в районе Франкфурта-на-Майне разбился частный самолёт, на борту которого находилась 55-летняя топ-менеджер и совладелец авиакомпании S7 Наталия Филёва.
Обновлено вчера в 03:34
Политика
Многодетные семьи получат налоговые льготы в этом году
Многодетные семьи уже в нынешнем году смогут воспользоваться новыми налоговыми льготами на имущество и землю.
Обновлено в 05:29
Политика
Горсобрание Курска приняло отставку мэра
Депутаты Городского Собрания Курска приняли досрочную отставку мэра Николая Овчарова, занимавшего этот пост свыше десяти лет.
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В России за несколько лет вдвое выросло число людей с аутизмом
Число людей с аутизмом в России выросло более чем вдвое за последние несколько лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения страны.
Обновлено вчера в 20:13
Футбол
Чалов назван лучшим игроком 21-го тура РПЛ
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов стал лучшим игроком 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам голосования болельщиков.
Обновлено в 03:29
Футбол
В Серии А отказались от проведения матчей в Рождество
В чемпионате Италии по футболу приняли решение не проводить матчи в Рождество по аналогу Boxing Day в английской премьер-лиге, сообщает Football Italia.
Обновлено в 05:40
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В Берлине рассказали о переговорах по транзиту газа через Украину
Канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток-2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину.
Обновлено в 02:56
Политика
Порошенко выиграл выборы среди украинской диаспоры за рубежом
По окончательным результатам первого тура выборов президента Украины на зарубежных участках победил действующий президент страны Порошенко, второе место у комика Зеленского.
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Недвижимость
Минстрой уточнил показатели ввода жилья в России в 2018 году
Ввод жилья в России в 2018 году, по уточненным данным, составил почти 75,7 миллиона квадратных метров, сообщил во вторник на заседании коллегии Минстроя глава ведомства Владимир Якушев.
Обновлено в 05:06
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
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Почему 65 лет назад СССР отправил заявку на вступление в НАТО
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Певица Согдиана в третий раз вышла замуж
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Население Земли достигло 7,7 млрд человек
Численность населения Земли в 2019 году составила 7,7 млрд человек, говорится в сообщении на сайте ООН.
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