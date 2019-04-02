Происшествия

ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектовРБК 00:01

Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела.
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ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов

Минус 35 гектаров Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела.
РБК00:01

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ФСБ пришла с обысками в подразделение президентской службы спецобъектов

БИЗНЕС Online02:23

СМИ сообщили об обысках ФСБ в подразделении президентской Службы спецобъектов

Znak.com02:22

ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов

РБК00:01

ФСБ провела обыски в подразделении президентской Службы спецобъектов

Эхо Москвы02:00

РБК: ФСБ провела обыски в подразделении президентской Службы спецобъектов

Коммерсантъ00:57

ФСБ пришла с обысками в службу, ответственную за бункеры президента

URA.Ru01:54

ФСБ провела обыски в подразделении президентской Службы спецобъектов

Говорит Москва00:26
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 03:42, Ашберн
Авто

Тест-драйв обновленного Nissan Qashqai: и в пир, и в мир

Обновленный «Кашкай» уже поступил в продажу, при этом «старый» вариант покинуть салоны еще не успел.
Обновлено вчера в 17:14
Шоу-бизнес

Отец Юлии Началовой заявил, что первый муж якобы постоянно называл певицу «жирной»

Обновлено в 03:04
Космос

Эксперимент по темной материи не находит никаких признаков аксионов

Обновлено в 02:51
Авто

Названы самые популярные подержанные кроссоверы в России

За первые два месяца текущего года на вторичном российском рынке было реализовано 155 535 подержанных кроссоверов и внедорожников, это на 0,5% больше показателей годичной давности.
Обновлено в 02:48
Политика

Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов двух стран

Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем единения народов двух стран.
Обновлено в 02:44
Транспорт

«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой

Сотрудники «Аэрофлота» отказались сажать женщину на рейс, объяснив это тем, что ее сломанная нога не сгибается, что противоречит правилам перевозки пассажиров, летящих эконом-классом.
Обновлено вчера в 16:35
Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

Два человека пострадали при пожаре в жилом доме на севере Москвы

Два человека пострадали при пожаре в жилом доме на севере Москвы, открытое горение ликвидировано.
Обновлено вчера в 23:35
Спорт

Боец Руслан Магомедов пожизненно дисквалифицирован из-за допинга

Российского бойца UFC Руслана Магомедова пожизненно дисквалифицировали из-за двух нарушений антидопинговой политики USADA.
Обновлено вчера в 17:18
Экономика

Минтруд перечислил самые высокооплачиваемые профессии

Самыми высокооплачиваемыми профессиями в России оказались инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки — они получают от 100 тысяч рублей.
Обновлено в 00:17
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 18 копеек — до 65,36 рубля. Курс евро повысился на 10 копеек и составил 73,17 рубля.
Обновлено в 03:02
Происшествия

Жителя Абакана поместили в психбольницу за убийство кошки

В Абакане сотрудники полиции задержали местного жителя, который при свидетелях жестоко убил кошку.
Обновлено в 03:00
Общество

Кириллу Серебренникову продлили домашний арест

Обновлено в 02:43
Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Армия и оружие

В Сети появились кадры стрельбы артсистем «Ураган» под Челябинском

Обновлено в 03:34
Происшествия

Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7

В качестве причины крушения самолета, в результате которого погибла совладелица и председатель совета директоров авиакомпании S7, рассматривают ошибку пилота, сообщил во вторник "Коммерсант" со ссылкой на источник.
Обновлено в 00:34
Общество

Божена Рынска сообщила о смене фамилии

Журналистка, вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска заявила о решении взять фамилию покойного мужа.
Обновлено в 02:51
Происшествия

Племянницу Скрипаля побили в Ярославле

Скрипаль считает, что причиной агрессии стали не только внутренние дела ТСЖ, но и история в Солсбери, а также политическая деятельность Виктории.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Сотрудница полиции в Москве случайно выстрелила в себя из пистолета

"2 апреля сотрудница ОМВД по району Арбат, находясь в оружейной комнате отдела, в результате неосторожного обращения со служебным оружием (пистолет ПМ), причинила себе огнестрельное ранение", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 03:32
Экономика

Детские игрушки могут подорожать в России на 20%

Введение в РФ предварительной экспертизы игрушек перед поступлением в продажу может привести к их подорожанию на 20%, рассчитали для «Известий» в Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ).
Обновлено вчера в 19:36
Хоккей

Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:38
Общество

Самый влиятельный вор в законе досрочно выйдет на свободу

Таро должен был выйти на свободу 11 июня 2019 года, но ему удалось добиться сокращения срока наказания до 9 лет и 10 месяцев.
Обновлено в 03:07
Культура

Юлия Варшавская заняла должность главреда Forbes Life и Forbes Woman

Главным редактором Forbes Woman стала журналистка и продюсер документального кино Юлия Варшавская; она также сменила на посту главреда приложения о стиле жизни Forbes Life Андрея Золотова, возглавлявший весь российский Forbes во время конфликта редакции издания с бывшим владельцем Александром Федотовым.
Обновлено в 03:13
Общество

В Новосибирске текст «Тотального диктанта» зачитают Познер и Макаревич

В кинотеатре «Победа» текст зачитает писатель и критик Дмитрий Быков, в НГТУ — хоккеист «Сибири» Егор Миловзоров, уточнил Поздняков.
Обновлено в 01:13
Экономика

Visa и Mastercard позаботились об удобстве россиян

Visa потребовала перейти на бесконтактные карты с 13 апреля 2019 года, Mastercard — с 12 апреля 2021 года.
Обновлено в 02:47
Общество

Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации

Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
Обновлено вчера в 22:01
Экономика

Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

Президент Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума. Документ опубликован на портале правовых актов.
Обновлено вчера в 07:14
Экономика

Девелопер ПИК в семь раз увеличил годовую чистую прибыль по МСФО

Крупнейший российский застройщик жилья ПИК в 2018 году увеличил чистую прибыль по МСФО в сравнении с предыдущим годом в 6,7 раза - до 21,3 миллиарда рублей, сообщается в отчетности компании.
Обновлено в 03:24
Наука

Ученые: Взгляд на кофе может заменить его употребление

Обновлено 30 марта в 02:18
Общество

Роспотребнадзор разработал проект нового СанПиНа

Специалисты Роспотребнадзора и предприятия общественного питания подготовили проекты документов нового СанПиНа и методические рекомендации.
Обновлено в 03:04
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