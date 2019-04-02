Происшествия
ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектовРБК 00:01
Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела.
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с чего всё началось
Минус 35 гектаров Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела.РБК00:01
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Общество
Уволенная из-за фотографии барнаульская учительница нашла новую работу
Обновлено вчера в 22:59
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
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Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
В Москве сотрудница полиции случайно ранила себя из пистолета
Сотрудница полиции ранила себя из пистолета в помещении московского ОВД «Арбат». Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:30
Экономика
ФАС начала массовые проверки оборонных предприятий
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после обращения Минобороны начала проверки на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Обновлено в 04:49
Политика
Володин: многодетные семьи получат налоговые льготы уже в 2019 году
Поправки, направленные на установление дополнительных налоговых льгот для многодетных семей, Госдума приняла в ходе рассмотрения во втором чтении законопроекта, вносящего изменения в Налоговый кодекс РФ.
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Политика
Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов двух стран
Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем единения народов двух стран.
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Экономика
РЖД построит линию Кызыл—Курагино
Как поясняют в ОАО РЖД, монополия берет на себя обязательства провести актуализацию проектной документации, построить и ввести в эксплуатацию железнодорожную линию к Элегестскому угольному месторождению.
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Обновлено в 04:28
Происшествия
Нападение на Викторию Скрипаль попало на видео
Обновлено в 04:41
Экономика
Определены самые высокооплачиваемые профессии России
Согласно исследованию, проведенному ВНИИ труда Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
Обновлено в 00:25
Происшествия
Подозреваемый в погроме офиса «Коммерсант-Урал» отпущен под подписку
Подозреваемый в проникновении в офис редакции "Коммерсант-Урал" отпущен под подписку о невыезде.
Обновлено в 04:30
Финансы
Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.
Обновлено вчера в 03:39
Футбол
Мешков рассудит «Локомотив» и «Ростов» в Кубке России
Российский футбольный союз назвал имена арбитров, которые будут работать на первых матчах Олимп-Кубка России «Урал» — «Арсенал» и «Локомотив» — «Ростов».
Обновлено в 04:59
Политика
Дмитрий Медведев прилетел в Пермь
Обновлено в 05:13
Финансы
Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн
Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 18:44
Политика
Депутаты горсобрания Курска одобрили досрочную отставку мэра
Депутаты Курского городского собрания на заседании во вторник поддержали решение мэра Николая Овчарова досрочно уйти в отставку.
Обновлено в 04:45
Технологии
Депутаты предложили шифровать Рунет российской криптографией
В Комитете Госдумы по информационной политике составили поправки ко второму чтению в так называемый законопроект о суверенном Рунете.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Один из участников «Нового величия» заключил досудебное соглашение
"Ребровский заключил досудебное соглашение со следствием, в связи с чем мера пресечения ему не продлевалась, он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 03:45
Здоровье
Россиян предупредили об опасности гематогена
Ранее в издании Vice вышел материал американского журналиста Марка Хея о любви россиян к гематогену.
Обновлено вчера в 11:07
Шоу-бизнес
35-летняя певица Согдиана вышла замуж в третий раз
Напомним, что Согдиана впервые вышла замуж в 2008 году.
Обновлено в 03:52
Футбол
Алексей Березуцкий: «Сидим на трибуне „Витесса“ с микрофоном»
Тренер «Витесса», бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий объяснил, почему Леонид Слуцкий пригласил его с братом в свой штаб, и в чем заключается их роль.
Обновлено в 03:23
Армия и оружие
Бомбардировщик США отработал ядерный удар по Калининграду
Американские бомбардировщики B-52H опасно приблизились к российской военной базе в Калининграде и отработали бомбометание по самому западному форпосту России.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
США отменили поставку Турции оборудования для F-35 из-за С-400
США приостановили поставку Турции оборудования для американских истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за ее планов купить у России зенитные ракетные системы С-400.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице
На портрете знаменитости видны следы жестоких побоев: потеки крови и синяки.
Обновлено в 04:18
Экономика
Детские игрушки могут подорожать в России на 20%
Введение в РФ предварительной экспертизы игрушек перед поступлением в продажу может привести к их подорожанию на 20%, рассчитали для «Известий» в Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ).
Обновлено вчера в 19:36
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Здоровье
В России за несколько лет вдвое выросло число людей с аутизмом
Число людей с аутизмом в России выросло более чем вдвое за последние несколько лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения страны.
Обновлено вчера в 20:13