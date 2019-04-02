Происшествия

ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектовРБК 00:01

Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела.
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ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов

Минус 35 гектаров Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела.
РБК00:01

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ФСБ провела обыски в подразделении президентской Службы спецобъектов

Дождь03:47

ФСБ пришла с обысками в службу, ответственную за бункеры президента

URA.Ru01:54

ФСБ провела обыски в подразделении президентской Службы спецобъектов

Эхо Москвы02:00

РБК: ФСБ провела обыски в подразделении президентской Службы спецобъектов

Коммерсантъ00:57

ФСБ провела обыски в подразделении президентской Службы спецобъектов под Чеховом

Новая газета04:16

ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов

РБК00:01

ФСБ провела обыски в подразделении президентской Службы спецобъектов

Говорит Москва00:26
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Общество

Уволенная из-за фотографии барнаульская учительница нашла новую работу

Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7

Обновлено в 00:34
Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

В Москве сотрудница полиции случайно ранила себя из пистолета

Сотрудница полиции ранила себя из пистолета в помещении московского ОВД «Арбат». Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:30
Экономика

ФАС начала массовые проверки оборонных предприятий

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после обращения Минобороны начала проверки на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Обновлено в 04:49
Политика

Володин: многодетные семьи получат налоговые льготы уже в 2019 году

Поправки, направленные на установление дополнительных налоговых льгот для многодетных семей, Госдума приняла в ходе рассмотрения во втором чтении законопроекта, вносящего изменения в Налоговый кодекс РФ.
Обновлено в 04:20
Политика

Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов двух стран

Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем единения народов двух стран.
Обновлено в 02:44
Экономика

РЖД построит линию Кызыл—Курагино

Как поясняют в ОАО РЖД, монополия берет на себя обязательства провести актуализацию проектной документации, построить и ввести в эксплуатацию железнодорожную линию к Элегестскому угольному месторождению.
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия

Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане

Обновлено в 04:28
Происшествия

Нападение на Викторию Скрипаль попало на видео

Обновлено в 04:41
Экономика

Определены самые высокооплачиваемые профессии России

Согласно исследованию, проведенному ВНИИ труда Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
Обновлено в 00:25
Происшествия

Подозреваемый в погроме офиса «Коммерсант-Урал» отпущен под подписку

Подозреваемый в проникновении в офис редакции "Коммерсант-Урал" отпущен под подписку о невыезде.
Обновлено в 04:30
Финансы

Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.
Обновлено вчера в 03:39
Футбол

Мешков рассудит «Локомотив» и «Ростов» в Кубке России

Российский футбольный союз назвал имена арбитров, которые будут работать на первых матчах Олимп-Кубка России «Урал» — «Арсенал» и «Локомотив» — «Ростов».
Обновлено в 04:59
Политика

Дмитрий Медведев прилетел в Пермь

Обновлено в 05:13
Финансы

Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн

Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 18:44
Политика

Депутаты горсобрания Курска одобрили досрочную отставку мэра

Депутаты Курского городского собрания на заседании во вторник поддержали решение мэра Николая Овчарова досрочно уйти в отставку.
Обновлено в 04:45
Технологии

Депутаты предложили шифровать Рунет российской криптографией

В Комитете Госдумы по информационной политике составили поправки ко второму чтению в так называемый законопроект о суверенном Рунете.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Один из участников «Нового величия» заключил досудебное соглашение

"Ребровский заключил досудебное соглашение со следствием, в связи с чем мера пресечения ему не продлевалась, он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 03:45
Здоровье

Россиян предупредили об опасности гематогена

Ранее в издании Vice вышел материал американского журналиста Марка Хея о любви россиян к гематогену.
Обновлено вчера в 11:07
Шоу-бизнес

35-летняя певица Согдиана вышла замуж в третий раз

Напомним, что Согдиана впервые вышла замуж в 2008 году.
Обновлено в 03:52
Футбол

Алексей Березуцкий: «Сидим на трибуне „Витесса“ с микрофоном»

Тренер «Витесса», бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий объяснил, почему Леонид Слуцкий пригласил его с братом в свой штаб, и в чем заключается их роль.
Обновлено в 03:23
Армия и оружие

Бомбардировщик США отработал ядерный удар по Калининграду

Американские бомбардировщики B-52H опасно приблизились к российской военной базе в Калининграде и отработали бомбометание по самому западному форпосту России.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие

США отменили поставку Турции оборудования для F-35 из-за С-400

США приостановили поставку Турции оборудования для американских истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за ее планов купить у России зенитные ракетные системы С-400.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице

На портрете знаменитости видны следы жестоких побоев: потеки крови и синяки.
Обновлено в 04:18
Экономика

Детские игрушки могут подорожать в России на 20%

Введение в РФ предварительной экспертизы игрушек перед поступлением в продажу может привести к их подорожанию на 20%, рассчитали для «Известий» в Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ).
Обновлено вчера в 19:36
Происшествия

Десять фигурантов дела о теракте в метро Петербурга не признали вину

Обновлено в 04:36
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Здоровье

В России за несколько лет вдвое выросло число людей с аутизмом

Число людей с аутизмом в России выросло более чем вдвое за последние несколько лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения страны.
Обновлено вчера в 20:13
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Административно-территориальная единица и одноимённое муниципальное образование, существовавшие до июня-июля 2017 года на юге Московской области России.
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