Армия и оружие

ФСБ обнародовала изъятые у украинских моряков трофейные документы
RT на русском
13:47

ФСБ России опубликовала список оружия, обнаруженного на задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе украинских судах.
RT на русском13:47
с чего всё началось
При осмотре задержанных в Керченском проливе кораблей ВМС Украины был обнаружен документ, в котором перед военными была поставлена задача осуществить переход из Одессы в Бердянск "скрытным порядком", сообщается на сайте
 ФСБ России.
Газета.Ru11:02

Подробнее о событии

ФСБ обнародовала изъятые у украинских моряков трофейные документы

RT на русском13:47

ФСБ нашла на задержанном катере приказ скрытно пройти через Керченский пролив

Коммерсантъ11:38

ФСБ опубликовала документ, описывающий скрытный переход украинских военных кораблей из Одессы в Бердянск

Эхо Москвы11:30

ФСБ заявила о приказе украинским катерам скрытно пройти Керченский пролив

РБК11:16

ФСБ обнародовала изъятые у украинских моряков документы

Известия11:01

Обнародованы трофейные документы украинских моряков

Lenta.ru10:55

ФСБ обнародовала изъятые у украинских моряков документы

Российская газета10:50
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 16:08, Ашберн
Армия и оружие

Порошенко предупредил об угрозе полномасштабной войны с Россией

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна находится под «угрозой полномасштабной войны» с Россией.
Обновлено в 15:36
Армия и оружие

В Мариуполе детей привлекли к рытью окопов

В украинском городе Мариуполь дети - воспитанники одного из реабилитационных центров - были привлечены к рытью окопов.
Обновлено в 15:29
Армия и оружие

Первый образец транспортника Ил-112В передали на летные испытания

Первый летный образец нового военно-транспортного самолета Ил-112В передали для проведения летных испытаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ПАО «Ильюшин».
Обновлено в 15:53
Армия и оружие

Появилось видео переброски Су-27 с помощью вертолета

Вертолет Ми-26 перебросил 15-тонный истребитель Су-27, взяв его на внешнюю подвеску. Уникальные кадры опубликовали пользователей соцсетей.
Обновлено в 15:36
Армия и оружие

Российские военные взяли пробы грунта Алеппо после химатаки

В сирийском городе Алеппо российские военные взяли пробы грунта после химической атаки.
Обновлено в 12:35
Армия и оружие

В ДНР заявили об увеличении интенсивности обстрелов в Донбассе

Украинские силовики увеличили интенсивность обстрелов в Донбассе, в том числе с применением тяжелого вооружения, заявил во вторник руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
Обновлено в 14:32
Армия и оружие

Совбез Турции назвал курдов источником угрозы для мира в Сирии

Совбез Турции считает, что основная угроза для политического урегулирования в Сирии исходит с северо-востока страны, контролируемого силами самообороны курдов, говорится в заявлении по итогам заседания Совета, прошедшего во вторник под председательством президента Турции Тайипа Эрдогана.
Обновлено в 15:07
Армия и оружие

Власти Японии задумались о постройке собственного авианосца

Правительство Японии планирует дополнить новую среднесрочную программу вооружения планом постройки первого после Второй мировой войны авианосца, сообщает 27 ноября издание Yomiuri.
Обновлено в 14:52
Армия и оружие

Самое страшное оружие: российские тяжелые огнеметы оценили в США

Российские огнеметные системы ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек" являются одними из самых ужасающих видов оружия на современном поле битвы.
Обновлено в 12:29
Армия и оружие

«Ростех» разработал двигатель для вертолета «Ночной охотник»

Новейший ударный самолет России Ми-28НМ «Ночной охотник» получил двигатель.
Обновлено в 13:44
Армия и оружие

Сегодня в Москве состоится заседание Коллегии Минобороны России

Сегодня в Москве состоится заседание Коллегии Минобороны России под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу.
Обновлено в 16:02
Армия и оружие

Военная делегация Индии посетила Нахимовское училище и «Аврору»

Обновлено в 10:49
Армия и оружие

Стратегический советник от США начал работу в Минобороны Украины

В Минобороны и Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) начал работу стратегический советник от США Кит Дейтон, директор Европейского центра исследования проблем безопасности Джорджа Маршалла.
Обновлено в 13:18
Армия и оружие

Трое военнослужащих США погибли в Афганистане при взрыве

В Афганистане продолжается противостояние правительственных сил и запрещённого в России движения «Талибан», которое контролирует около половины территории страны.
Обновлено в 15:21
Армия и оружие

Вьетнам хочет готовить десантников по российской системе — Минобороны РФ

ВС Вьетнама планируют внедрить систему подготовки российских десантников в своей стране. Об этом во вторник сообщает Минобороны РФ.
Обновлено в 11:54
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