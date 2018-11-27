с чего всё началось

ФСБ России опубликовала список оружия, обнаруженного на задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе украинских судах.

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко предупредил об угрозе полномасштабной войны с Россией Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна находится под «угрозой полномасштабной войны» с Россией.

Армия и оружие Армия и оружие В Мариуполе детей привлекли к рытью окопов В украинском городе Мариуполь дети - воспитанники одного из реабилитационных центров - были привлечены к рытью окопов.

Армия и оружие Армия и оружие Первый образец транспортника Ил-112В передали на летные испытания Первый летный образец нового военно-транспортного самолета Ил-112В передали для проведения летных испытаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ПАО «Ильюшин».

Армия и оружие Армия и оружие Появилось видео переброски Су-27 с помощью вертолета Вертолет Ми-26 перебросил 15-тонный истребитель Су-27, взяв его на внешнюю подвеску. Уникальные кадры опубликовали пользователей соцсетей.

Армия и оружие Армия и оружие Российские военные взяли пробы грунта Алеппо после химатаки В сирийском городе Алеппо российские военные взяли пробы грунта после химической атаки.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР заявили об увеличении интенсивности обстрелов в Донбассе Украинские силовики увеличили интенсивность обстрелов в Донбассе, в том числе с применением тяжелого вооружения, заявил во вторник руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

Армия и оружие Армия и оружие Совбез Турции назвал курдов источником угрозы для мира в Сирии Совбез Турции считает, что основная угроза для политического урегулирования в Сирии исходит с северо-востока страны, контролируемого силами самообороны курдов, говорится в заявлении по итогам заседания Совета, прошедшего во вторник под председательством президента Турции Тайипа Эрдогана.

Армия и оружие Армия и оружие Власти Японии задумались о постройке собственного авианосца Правительство Японии планирует дополнить новую среднесрочную программу вооружения планом постройки первого после Второй мировой войны авианосца, сообщает 27 ноября издание Yomiuri.

Армия и оружие Армия и оружие Самое страшное оружие: российские тяжелые огнеметы оценили в США Российские огнеметные системы ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек" являются одними из самых ужасающих видов оружия на современном поле битвы.

Армия и оружие Армия и оружие «Ростех» разработал двигатель для вертолета «Ночной охотник» Новейший ударный самолет России Ми-28НМ «Ночной охотник» получил двигатель.

Армия и оружие Армия и оружие Сегодня в Москве состоится заседание Коллегии Минобороны России Сегодня в Москве состоится заседание Коллегии Минобороны России под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу.

Армия и оружие Армия и оружие Военная делегация Индии посетила Нахимовское училище и «Аврору»

Армия и оружие Армия и оружие Стратегический советник от США начал работу в Минобороны Украины В Минобороны и Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) начал работу стратегический советник от США Кит Дейтон, директор Европейского центра исследования проблем безопасности Джорджа Маршалла.

Армия и оружие Армия и оружие Трое военнослужащих США погибли в Афганистане при взрыве В Афганистане продолжается противостояние правительственных сил и запрещённого в России движения «Талибан», которое контролирует около половины территории страны.