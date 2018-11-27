с чего всё началось

ФСБ России опубликовала список оружия, обнаруженного на задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе украинских судах.

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией В интервью трем телеканалам Порошенко сказал, что Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Россией, а потому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о введении на месяц военного положения в приграничных областях.

Армия и оружие Армия и оружие Первый образец транспортника Ил-112В передали на летные испытания Первый летный образец нового военно-транспортного самолета Ил-112В передали для проведения летных испытаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ПАО «Ильюшин».

Армия и оружие Армия и оружие Появилось видео переброски Су-27 с помощью вертолета Вертолет Ми-26 перебросил 15-тонный истребитель Су-27, взяв его на внешнюю подвеску. Уникальные кадры опубликовали пользователей соцсетей.

Армия и оружие Армия и оружие Российские военные взяли пробы грунта Алеппо после химатаки В сирийском городе Алеппо российские военные взяли пробы грунта после химической атаки.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР заявили об увеличении интенсивности обстрелов в Донбассе Украинские силовики увеличили интенсивность обстрелов в Донбассе, в том числе с применением тяжелого вооружения, заявил во вторник руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

Армия и оружие Армия и оружие США возводят наблюдательные пункты в Сирии близ границы с Турцией Вооруженные силы США оборудуют наблюдательные пункты на северо-востоке Сирии близ сирийско-турецкой границы.

Армия и оружие Армия и оружие Ливан примет в дар от России несколько миллионов патронов Ливан примет от России бесплатно патроны для автоматов Калашникова, заявил и. о. премьер-министра Ливана Саад Харири, 27 ноября передает пресс-служба правительства Ливана.

Армия и оружие Армия и оружие Стратегический советник от США начал работу в Минобороны Украины В Минобороны и Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) начал работу стратегический советник от США Кит Дейтон, директор Европейского центра исследования проблем безопасности Джорджа Маршалла.

Армия и оружие Армия и оружие Самое страшное оружие: российские тяжелые огнеметы оценили в США Российские огнеметные системы ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек" являются одними из самых ужасающих видов оружия на современном поле битвы.

Армия и оружие Армия и оружие Власти Японии задумались о постройке собственного авианосца Правительство Японии планирует дополнить новую среднесрочную программу вооружения планом постройки первого после Второй мировой войны авианосца, сообщает 27 ноября издание Yomiuri.

Армия и оружие Армия и оружие Сегодня в Москве состоится заседание Коллегии Минобороны России Сегодня в Москве состоится заседание Коллегии Минобороны России под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу.

Армия и оружие Армия и оружие Госдеп США одобрил продажу Египту вертолётов Apache на $1 млрд «Госдепартамент принял решение одобрить возможную внешнюю военную продажу Египту десяти ударных вертолётов AH-64E Apache ориентировочной стоимостью $1 млрд», — приводит заявление ведомства РИА Новости.

Армия и оружие Армия и оружие Сезон разминирования Кавказа завершен. План выполнен на 141% Командующий ЮВО Александр Дворников отчитался начальнику Генштаба РФ Валерию Герасимову, что план на этот год выполнен на 141%, сообщает агентство ТАСС.

Армия и оружие Армия и оружие Военная делегация Индии посетила Нахимовское училище и «Аврору»