Армия и оружие
ФСБ России опубликовала список оружия, обнаруженного на задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе украинских судах.
RT на русском13:47
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с чего всё началось
При осмотре задержанных в Керченском проливе кораблей ВМС Украины был обнаружен документ, в котором перед военными была поставлена задача осуществить переход из Одессы в Бердянск "скрытным порядком", сообщается на сайте ФСБ России.Газета.Ru11:02
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