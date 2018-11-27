с чего всё началось

ФСБ опубликовала трофейные документы, изъятые у задержанных украинских моряков после провокации в Керченском проливе. Об этом сообщил телеканал «РЕН ТВ» во вторник, 27 ноября.

Армия и оружие Армия и оружие Первый лёгкий транспортный самолет Ил-112В передан на испытания

Армия и оружие Армия и оружие «Парный» полет самолета и вертолета оказался учениями ЗВО Днем 27 ноября лётчики авиационного полка Западного военного округа (ЗВО) провели уникальную операцию по перевозке на внешней подвеске вертолёта Ми-26 истребителя Су-27.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР заявили об увеличении интенсивности обстрелов в Донбассе Украинские силовики увеличили интенсивность обстрелов в Донбассе, в том числе с применением тяжелого вооружения, заявил во вторник руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

Армия и оружие Армия и оружие В Мариуполе детей привлекли к рытью окопов В украинском городе Мариуполь дети - воспитанники одного из реабилитационных центров - были привлечены к рытью окопов.

Армия и оружие Армия и оружие Российские военные взяли пробы грунта Алеппо после химатаки В сирийском городе Алеппо российские военные взяли пробы грунта после химической атаки.

Армия и оружие Армия и оружие Самое страшное оружие: российские тяжелые огнеметы оценили в США Российские огнеметные системы ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек" являются одними из самых ужасающих видов оружия на современном поле битвы.

Армия и оружие Армия и оружие Военная делегация Индии посетила Нахимовское училище и «Аврору»

Армия и оружие Армия и оружие США возводят наблюдательные пункты в Сирии близ границы с Турцией Вооруженные силы США оборудуют наблюдательные пункты на северо-востоке Сирии близ сирийско-турецкой границы.

Армия и оружие Армия и оружие Япония планирует закупить у США 100 истребителей F-35A

Армия и оружие Армия и оружие «Ростех» разработал двигатель для вертолета «Ночной охотник» Новейший ударный самолет России Ми-28НМ «Ночной охотник» получил двигатель.

Армия и оружие Армия и оружие Стратегический советник от США начал работу в Минобороны Украины В Минобороны и Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) начал работу стратегический советник от США Кит Дейтон, директор Европейского центра исследования проблем безопасности Джорджа Маршалла.

Армия и оружие Армия и оружие При взрыве в Афганистане погибли трое американских военных

Армия и оружие Армия и оружие Опубликованы фото беспилотника, зашитого в снаряд РСЗО «Смерч» Телеканал «Звезда» публикует фото реактивного разведывательного снаряда для РСЗО «Смерч», созданного для оперативной доразведки целей.

Армия и оружие Армия и оружие В Севастополе отметили 313-ю годовщину со дня основания морской пехоты