Армия и оружие
ФСБ обнародовала изъятые у украинских моряков документы
ФСБ обнародовала изъятые у украинских моряков документыИзвестия11:01
ФСБ опубликовала трофейные документы, изъятые у задержанных украинских моряков после провокации в Керченском проливе. Об этом сообщил телеканал «РЕН ТВ» во вторник, 27 ноября.
Известия11:01
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с чего всё началось
При осмотре задержанных в Керченском проливе кораблей ВМС Украины был обнаружен документ, в котором перед военными была поставлена задача осуществить переход из Одессы в Бердянск "скрытным порядком", сообщается на сайте ФСБ России.Газета.Ru11:02
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