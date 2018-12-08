Политика
В основном провокационным нападкам со стороны Украины подвергался Крымский мост. С таким заявлением выступил первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Алексей Вольский во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru03:44
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с чего всё началось
Закрытие Керченского пролива перед инцидентом с военными судами Украины было связано с предупреждением провокационной акции, которая могла быть осуществлена, в том числе, в отношении Крымского моста, заявил первый заместитель руководителя Департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России Алексей Вольский.Интерфакс03:33
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