Политика

ФСБ назвала Крымский мост целью провокаций Украины
Lenta.ru
03:44

В основном провокационным нападкам со стороны Украины подвергался Крымский мост. С таким заявлением выступил первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Алексей Вольский во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru03:44
с чего всё началось

В ФСБ не исключили, что действия кораблей ВМС Украины были направлены на Крымский мост

Закрытие Керченского пролива перед инцидентом с военными судами Украины было связано с предупреждением провокационной акции, которая могла быть осуществлена, в том числе, в отношении Крымского моста, заявил первый заместитель руководителя Департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России Алексей Вольский.
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В ФСБ назвали Крымский мост целью провокаций со стороны ВМС Украины

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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 05:41, Ашберн
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