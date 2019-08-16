Политика

ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочимКоммерсантъ 05:36

Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию. Это произошло впервые почти за 20 лет. Основные показатели за первое полугодие (январь—июнь) приводит РБК.
Читать в источнике
Комментировать94
с чего всё началось
За первое полугодие 2019 года 2,4 млн иностранцев заявили, что прибыли в Россию ради работы, следует из расчетов РБК по данным статистики
 пограничной службы ФСБ по показателю «Въезд иностранных граждан в РФ».
РБК02:00

Подробнее о событии

В ФСБ назвали число приехавших в Россию трудовых мигрантов

RT на русском05:46

Названо число трудовых мигрантов в России

Lenta.ru03:15

ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим

Коммерсантъ05:36

В ФСБ назвали число приехавших на заработки в Россию иностранцев

Газета.Ru04:37

ФСБ насчитала 15 млн иностранцев, приехавших в РФ в первом полугодии 2019 года

Росбалт04:06

ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число приехавших работать иностранцев

URA.Ru02:46

ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число приехавших работать иностранцев

РБК02:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:40, Ашберн

ФСБ посчитала гастарбайтеров по головам

Вести.UZ06:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:40, Ашберн
Армия и оружие

Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем

Обновлено в 05:44
Происшествия

Пилот аварийного А321 отказался считать себя героем

Пилот аварийно приземлившегося в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов рассказал, что не считает себя героем.
Обновлено вчера в 18:52
Происшествия

Еще один самолет вернулся в Москву из-за попадания птиц в двигатель

Самолет авиакомпании UTair вернулся в аэропорт вылета из-за попадания птиц в двигатель. Об этом сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:09
Здоровье

В России вырос возраст вступления в брак

Возраст вступления в брак вырос.
Обновлено в 06:29
Политика

Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК

Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Происшествия

Пилоты севшего «на брюхо» А321 были готовы к такой ситуации

Обновлено в 05:03
Футбол

Агент Аит-Беннасера подтвердил интерес ЦСКА к игроку «Монако»

Агент Марио Кнез, представляющий интересы полузащитника «Монако» Юссефа Аит-Беннасера, подтвердил интерес к игроку со стороны ЦСКА.
Обновлено в 04:58
Происшествия

Макгрегор вмазал по лицу пенсионеру, который отказался пить его виски

Обновлено вчера в 05:28
Общество

Орнитологи предложили решение проблемы птиц рядом с аэропортами

Накануне именно столкновение со стаей чаек привело к жесткой посадке самолета А321, выполнявшего рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь.
Обновлено в 00:57
Футбол

Игроки «Спартака» надели футболки в память о погибшем фанате Бахыте

По завершении ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со швейцарским «Туном» игроки «Спартака» подошли к фанатской трибуне в футболках с изображением погибшего фаната Алексея Васюка.
Обновлено вчера в 14:54
Игры

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 могут посетить gamescom 2019

Денис Рудой опубликовал фотографию рюкзака, на котором изображена символика S.T.A.L.K.E.R. 2 и написал «Готов к #gamescom».
Обновлено в 07:25
Происшествия

Под Ульяновском один человек умер от отравления подсолнечным маслом

Жители Ульяновской области попали в больницу после отравления — скорее всего, причиной стало подсолнечное масло домашнего производства, семь человек пострадали, один из них умер, среди отравившихся двое детей, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
Обновлено в 03:41
Игры

Mail.Ru Group анонсировала запуск глобальной игровой платформы

Как пояснил РБК руководитель MY.GAMES Store Родион Котельников, запуск собственной международной игровой платформы — это часть глобальной бизнес-стратегии, которая позволит компании укрепить позиции на западных рынках, а также в азиатском регионе, где MY.GAMES присутствует через партнерство с китайским разработчиком iDreamSky.
Обновлено в 06:24
Авто

Американский миллионер создал внедорожник с 40-сантиметровым клиренсом

Дорожный просвет внедорожника составляет 394 миллиметра, а ход подвески составляет более 480 миллиметров.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие

Стало известно о работе С-400 на территории Сирии

Известно, что каждый из поставленных дивизионов состоит из восьми пусковых установок.
Обновлено в 07:12
Общество

Составлен рейтинг мобильных приложений — «пожирателей времени»

Третье место по популярности у пользователей мобильных приложений занимает программа для чтения электронных книг FBReader.
Обновлено в 02:12
Происшествия

Минздрав оценит лекарство, из-за которого задержали двух матерей

Министерство здравоохранения России оценит эффективность не входящего в регистрационный список лекарств в стране противосудорожного препарата "Фризиум".
Обновлено в 02:50
Происшествия

На шахте «Денисовская» в Якутии произошел пожар

Обновлено в 07:33
Политика

Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах

Обновлено вчера в 11:14
Здоровье

В Уфе кардиологи провели уникальную операцию

В Уфе кардиологи провели уникальную операцию. У 58-летней женщины диагностировали редкое заболевание сердца.
Обновлено в 06:45
Путешествия

В Турции могут отменить систему «все включено» в отелях

В Турции торговцы и ремесленники курортов Сиде и Аланья обратились к руководству страны с просьбой пересмотреть стандарты системы «все включено» в отелях.
Обновлено вчера в 04:28
Происшествия

Мать и трое детей погибли при пожаре под Курском

При пожаре в курской деревне Суходол погибли трое малолетних детей и их мать, сообщили в региональном управлении СКР.
Обновлено в 05:08
Энергетика

Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть

Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.
Обновлено в 02:33
Происшествия

В Волхове при обрушении здания погибли два человека

В городе Волхов Ленинградской области при демонтаже заброшенного промышленного здания погибли два человека.
Обновлено в 06:29
Политика

WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию

Дональд Трамп хочет купить Гренландию — крупнейший в мире остров, который принадлежит Дании, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении 11 млрд рублей

Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов на заседании Басманного суда столицы признался в хищении более 11 млрд рублей, сообщает 16 августа корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:11
Политика

Мосгорсуд отказал Яшину в регистрации на выборы в Мосгордуму

Мосгорсуд отказал незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Илье Яшину в регистрации, передает «Интерфакс».
Обновлено в 04:01
Политика

Вице-спикер Крыма ответил на отказ Киева снять водную блокаду

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков заявил, что отказ киевских властей от снятия водной блокады полуострова был ожидаемым, так как Украина живет в параллельной реальности.
Обновлено в 01:56
Экономика

В Курганскую область едет Антон Силуанов с министерским десантом

В Курганскую область как куратор региона 16 августа приедет с рабочим визитом министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 04:39
Театры

Сергей Пускепалис стал худруком Волковского театра

Сергей Пускепалис будет назначен художественным руководителем Волковского театра.
Обновлено в 06:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное