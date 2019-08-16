Политика

ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочимКоммерсантъ 05:36

Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию. Это произошло впервые почти за 20 лет. Основные показатели за первое полугодие (январь—июнь) приводит РБК.
Читать в источнике
Комментировать113
с чего всё началось
За первое полугодие 2019 года 2,4 млн иностранцев заявили, что прибыли в Россию ради работы, следует из расчетов РБК по данным статистики
 пограничной службы ФСБ по показателю «Въезд иностранных граждан в РФ».
РБК02:00

Подробнее о событии

В ФСБ назвали число приехавших в Россию трудовых мигрантов

RT на русском05:46

ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число приехавших работать иностранцев

URA.Ru02:46

ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число приехавших работать иностранцев

РБК02:00

В ФСБ назвали число приехавших на заработки в Россию иностранцев

Газета.Ru04:37

ФСБ насчитала 15 млн иностранцев, приехавших в РФ в первом полугодии 2019 года

Росбалт04:06

Названо число трудовых мигрантов в России

Lenta.ru03:15

ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим

Коммерсантъ05:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:11, Ашберн

ФСБ посчитала гастарбайтеров по головам

Вести.UZ06:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:11, Ашберн
Происшествия

В Ульяновской области расследуют факты отравления подсолнечным маслом

Обновлено в 07:21
Авто

АвтоВАЗ отзывает тысячи Lada Granta

АвтоВАЗ объявил об отзыве 11 157 автомобилей Lada Granta.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Большинство пассажиров экстренно севшего А321 отказались лететь в Крым

В больнице продолжает оставаться один человек 154 пассажира самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", который накануне совершил экстренную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, отказались от поездки в Крым, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:32
Происшествия

Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам

Президент России Владимир Путин заявил, что подписал указ о присвоении званий Героев России летчикам, пилотировавшим самолет «Уральских авиалиний» во время жесткой посадки на кукурузное поле в Подмосковье.
Обновлено в 09:42
Общество

К организаторам несогласованных акций в Москве поданы иски

Обновлено в 12:00
Экономика

Грузинские отельеры требуют компенсации ущерба из-за оттока россиян

Отельеры призывают власти республики возместить им материальный ущерб, причиненный массовым оттоком российских туристов.
Обновлено в 08:38
Космос

Virgin Galactic показала космопорт, откуда люди будут летать в космос

Компания Virgin Galactic показала космопорт, где состоятся первые коммерческие полеты на орбиту, запланированные на 2020 год.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия

Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения

Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Политика

Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 10:52
Политика

WSJ: Трамп хочет купить Гренландию

Президент США Дональд Трамп думает о покупке у Дании крупнейшего в мире острова – Гренландии.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Вор в законе из Казани отказался от титула

Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.
Обновлено в 11:17
Армия и оружие

Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем

На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Политика

Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике

Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Экономика

Фигурант дела «Росагролизинга» заявил в СК на генерала ФСБ Воронина

Заявления после арестов силовиков Скрывающийся в Лондоне от российских правоохранительных органов бывший заместитель министра сельского хозяйства Алексей Бажанов из Лондона обратился в Следственный комитет с заявлением о преступлении, обвинив в рейдерском захвате своего бизнеса по производству растительного масла бизнесмена Аркадия Фосмана и экс-начальника Управления "К" ФСБ Виктора Воронина.
Обновлено в 05:07
Происшествия

В Китае из-за оползня без вести пропали 17 человек

По некоторым данным, из под завалов освобождены 11 человек. 17 считаются пропавшими без вести. Спасатели сейчас работают на местности.
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес

Собчак показала балетное движение, вызвав ассоциации с Волочковой

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в инстаграме фотографию, на которой она изображает балетное движение батман, стоя на кнехте яхты, и подписала снимок: "Балерина из шкатулки".
Обновлено в 11:50
Происшествия

В Ленобласти возбудили дело из-за гибели двух человек при обрушении

Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью двух человек в результате обрушения стены здания в ходе демонтажа на промышленной площадке в Ленинградской области.
Обновлено в 11:02
Футбол

«Спартак» попросил перенести время начала матча с «Крыльями Советов»

Московский «Спартак» попросил перенести время начала матча седьмого тура чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов».
Обновлено в 04:27
Политика

Ушаков: Путин и Макрон обсудят обеспечение безопасности в Европе

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече 19 августа обсудят обеспечение безопасности в Европе и сотрудничество РФ с ЕС.
Обновлено в 09:50
Происшествия

Пираты захватили судно у берегов Камеруна с россиянами на борту

У берегов Камеруна пираты захватили судно, на борту которого находились трое россиян.
Обновлено в 09:06
Политика

Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса

Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:13
Политика

НАБУ открыло дело против главы СБУ Грицака

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 8 августа начало досудебное расследование в отношении главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака.
Обновлено в 04:42
Экономика

Минтруд предложил увеличить МРОТ до 12 130 рублей с 2020 года

Минтруд предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
Обновлено в 07:57
Авто

В России продано 400 000 кроссоверов Renault Duster

Компания Renault реализовала в России 400 000 внедорожников Renault Duster с момента запуска модели в 2012 году.
Обновлено в 03:59
Футбол

Спортдиректор ФК «Тун» в матчах со «Спартаком» не почувствовал разницы в классе команд

Спортивный директор швейцарского футбольного клуба "Тун" Андрес Гербер в матчах третьего отборочного раунда Лиги Европы против российского "Спартака" не почувствовал большой разницы между командами на поле.
Обновлено в 10:39
Происшествия

В Подмосковье создали комиссию по свалкам около аэропорта Жуковский

Обновлено в 07:45
Энергетика

«Газпром» уложил почти 74 процента «Северного потока-2»

Строительство трубопровода "Северный поток-2" завершено на 73,6% — в настоящее время по дну Балтийского моря уложено уже 1805,6 километра труб, сообщили ТАСС в "Газпроме".
Обновлено в 10:34
Гаджеты

Представлен новый смартфон Motorola One Action с экшен-камерой

Обновлено в 07:01
Авто

Peugeot Partner и Citroen Berlingo покидают Россию

Причины ухода моделей из России не раскрываются, но по одной из версий, поводом для этого мог стать низкий спрос: за весь прошлый год было продано 480 Peugeot Partner и 414 Citroen Berlingo.
Обновлено в 09:21
Здоровье

В РФ вырос возраст вступления в брак

Обновлено в 07:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное