с чего всё началось

Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию. Это произошло впервые почти за 20 лет. Основные показатели за первое полугодие (январь—июнь) приводит РБК.

ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим

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