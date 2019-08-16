Политика
ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочимКоммерсантъ 05:36
Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию. Это произошло впервые почти за 20 лет. Основные показатели за первое полугодие (январь—июнь) приводит РБК.
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с чего всё началось
За первое полугодие 2019 года 2,4 млн иностранцев заявили, что прибыли в Россию ради работы, следует из расчетов РБК по данным статистики пограничной службы ФСБ по показателю «Въезд иностранных граждан в РФ».РБК02:00
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