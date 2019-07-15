Происшествия

ФСБ ликвидировала ячейку ИГ в Ростовской областиRT на русском 07:27

В Ростовской области ФСБ пресекла деятельность ячейки «Исламского государства»*, в состав которой входили трое россиян.
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В Ростовской области ликвидировали главаря террористической группы

Donday.ru07:02

В Ростовской области ликвидирована ячейка ИГ

Интерфакс05:57

В Ростовской области задержали террористов запрещенной организации «Исламское государство»

161.ru06:42

«Шли убивать полицейских и совершать теракты» — ФСБ России о задержании в Ростовской области

1rnd.ru06:35

Сотрудники ФСБ задержали в Ростове двух сторонников ИГ, готовивших теракты

Donnews.ru06:56

ФСБ задержала в Ростовской области двух участников ячейки ИГ

ТАСС05:50

В Ростовской области установили личность главаря ячейки ИГ*

РИА Новости07:40
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Политика

Москалькова назвала число удерживаемых на Украине россиян

Обновлено в 08:33
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Космос

Ученые сообщили о феноменальном 1500-метровом объекте 2019 LF6

Напомним, астероид оставил в Африке кратер диаметром 300 километров.
Обновлено вчера в 11:55
Политика

Независимые кандидаты пришли к главе Мосгоризбиркома

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.
Обновлено в 06:18
Происшествия

Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ

Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина

Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
Обновлено в 07:41
Политика

Путин призвал уточнить понятие «семейный бизнес»

Президент РФ Владимир Путин считает необходимым ввести четкое определение "семейного бизнеса", чтобы власти могли беспрепятственно оказывать поддержку таким предприятиям.
Обновлено в 07:36
Происшествия

В Люберцах задержали 32 участников криминальной сходки

Обновлено в 05:53
Общество

Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

Обновлено в 06:04
Происшествия

Алина Загитова избежала штрафа за вождение без прав

Обновлено в 06:49
Политика

В Германии объяснили невозможность остановки «Северного потока — 2»

Пофалла указал, что при большом желании Евросоюз может осложнить и замедлить строительство газопровода за счет увеличения расходов на строительство и эксплуатацию, но несмотря на это, проект в итоге будет реализован.
Обновлено вчера в 23:22
Общество

Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников

Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 07:17
Наука

Первая в мире вакцина, разработанная ИИ, выпущена в Австралии

В Австралии выпущена новая вакцина против гриппа, которая была создана обучившимся искусственным интеллектом (ИИ).
Обновлено 13 июля в 11:06
Наука

Темная материя оказалась легче ранее зафиксированных показателей

Американские ученые выяснили, что темная материя оказалась легче, чем свидетельствуют ранее зафиксированные показатели.
Обновлено в 03:59
Политика

Демократы раскритиковали Трампа за расизм и ксенофобию

Трамп назвал правительства государств, из которых прибыли «прогрессивные» женщины-демократы из конгресса США «коррумпированными и неспособными».
Обновлено в 05:51
Политика

В Госдуме назвали условие снятия ограничений с Грузии

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников заявил, что Россия готова к поэтапной отмене ограничительных мер против Грузии.
Обновлено в 08:33
Теннис

Джокович квалифицировался на Итоговый турнир ATP

Джокович выиграл Итоговый турнир 5 раз. Также на Итоговый турнир ранее квалифицировался испанский теннисист Рафаэль Надаль.
Обновлено в 03:59
Экономика

«Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет»

Компания «Яндекс.Такси» заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет» (бренды такси «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten), сообщила пресс-служба «Яндекса».
Обновлено в 03:19
Технологии

Открыт электронный доступ к 450 тысячам диссертаций

Электронный доступ открыт в рамках нацпроекта «Культура».
Обновлено в 08:36
Армия и оружие

СМИ: военная прокуратура Украины продвинулась в деле о покупке радиостанций

Контракт на покупку радиостанций был подписан в присутствии президента Турции Реджепа Эрдогана и президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:21
Политика

Россия высказалась о передаче Японии двух Курильских островов

Обновлено вчера в 08:38
Авто

Cupra анонсировала новый концепт-кар

Марка Cupra, выделенная компанией Seat в отдельный суббренд, анонсировала новый концепт-кар.
Обновлено в 05:54
Здоровье

В России упростят порядок назначения наркотических обезболивающих

Порядок назначения наркотических и психотропных обезболивающих для больных, получающих лечение на дому, будет упрощен в течение месяца.
Обновлено в 02:14
Происшествия

Избитая в Ингушетии девочка пошла на поправку

Позднее у лечащих врачей девочки появилась надежда, что они смогут избежать ампутации и сохранят правую руку ребенку.
Обновлено в 04:23
Музыка

Тереза Мэй станцевала под песню группы ABBA

На сей раз политик станцевала под песню Dancing Queen ("Танцующая королева") всемирно известной шведской группы ABBA.
Обновлено в 05:57
Авто

Lada 4x4 Bronto получит рестайлинг

Известно, что внедорожник получит сразу несколько новых элементов, однако на картинке можно увидеть лишь решетку радиатора с интересным «гипнотическим» узором.
Обновлено в 03:43
Общество

Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми семьями

Спикер подчеркнула недопустимость "размывания" таких фундаментальных основ счастья, как семья, дети и родители.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Педагогов из Ленобласти осудили за оптовое производство наркотиков

Обновлено в 07:52
Общество

У россиян может появиться дополнительный выходной

У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
Происшествия

Москвичка умерла во время массажа лица

Обновлено в 07:01
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