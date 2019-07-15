Происшествия
ФСБ ликвидировала ячейку ИГ в Ростовской областиRT на русском 07:27
В Ростовской области ФСБ пресекла деятельность ячейки «Исламского государства»*, в состав которой входили трое россиян.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 08:49, Вашингтон
Политика
Москалькова назвала число удерживаемых на Украине россиян
Обновлено в 08:33
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Космос
Ученые сообщили о феноменальном 1500-метровом объекте 2019 LF6
Напомним, астероид оставил в Африке кратер диаметром 300 километров.
Обновлено вчера в 11:55
Политика
Независимые кандидаты пришли к главе Мосгоризбиркома
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ
Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина
Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
Обновлено в 07:41
Политика
Путин призвал уточнить понятие «семейный бизнес»
Президент РФ Владимир Путин считает необходимым ввести четкое определение "семейного бизнеса", чтобы власти могли беспрепятственно оказывать поддержку таким предприятиям.
Обновлено в 07:36
Происшествия
В Люберцах задержали 32 участников криминальной сходки
Обновлено в 05:53
Происшествия
Алина Загитова избежала штрафа за вождение без прав
Обновлено в 06:49
Политика
В Германии объяснили невозможность остановки «Северного потока — 2»
Пофалла указал, что при большом желании Евросоюз может осложнить и замедлить строительство газопровода за счет увеличения расходов на строительство и эксплуатацию, но несмотря на это, проект в итоге будет реализован.
Обновлено вчера в 23:22
Общество
Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников
Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 07:17
Наука
Первая в мире вакцина, разработанная ИИ, выпущена в Австралии
В Австралии выпущена новая вакцина против гриппа, которая была создана обучившимся искусственным интеллектом (ИИ).
Обновлено 13 июля в 11:06
Наука
Темная материя оказалась легче ранее зафиксированных показателей
Американские ученые выяснили, что темная материя оказалась легче, чем свидетельствуют ранее зафиксированные показатели.
Обновлено в 03:59
Политика
Демократы раскритиковали Трампа за расизм и ксенофобию
Трамп назвал правительства государств, из которых прибыли «прогрессивные» женщины-демократы из конгресса США «коррумпированными и неспособными».
Обновлено в 05:51
Политика
В Госдуме назвали условие снятия ограничений с Грузии
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников заявил, что Россия готова к поэтапной отмене ограничительных мер против Грузии.
Обновлено в 08:33
Теннис
Джокович квалифицировался на Итоговый турнир ATP
Джокович выиграл Итоговый турнир 5 раз. Также на Итоговый турнир ранее квалифицировался испанский теннисист Рафаэль Надаль.
Обновлено в 03:59
Экономика
«Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет»
Компания «Яндекс.Такси» заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет» (бренды такси «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten), сообщила пресс-служба «Яндекса».
Обновлено в 03:19
Технологии
Открыт электронный доступ к 450 тысячам диссертаций
Электронный доступ открыт в рамках нацпроекта «Культура».
Обновлено в 08:36
Армия и оружие
СМИ: военная прокуратура Украины продвинулась в деле о покупке радиостанций
Контракт на покупку радиостанций был подписан в присутствии президента Турции Реджепа Эрдогана и президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:21
Политика
Россия высказалась о передаче Японии двух Курильских островов
Обновлено вчера в 08:38
Авто
Cupra анонсировала новый концепт-кар
Марка Cupra, выделенная компанией Seat в отдельный суббренд, анонсировала новый концепт-кар.
Обновлено в 05:54
Здоровье
В России упростят порядок назначения наркотических обезболивающих
Порядок назначения наркотических и психотропных обезболивающих для больных, получающих лечение на дому, будет упрощен в течение месяца.
Обновлено в 02:14
Происшествия
Избитая в Ингушетии девочка пошла на поправку
Позднее у лечащих врачей девочки появилась надежда, что они смогут избежать ампутации и сохранят правую руку ребенку.
Обновлено в 04:23
Музыка
Тереза Мэй станцевала под песню группы ABBA
На сей раз политик станцевала под песню Dancing Queen ("Танцующая королева") всемирно известной шведской группы ABBA.
Обновлено в 05:57
Авто
Lada 4x4 Bronto получит рестайлинг
Известно, что внедорожник получит сразу несколько новых элементов, однако на картинке можно увидеть лишь решетку радиатора с интересным «гипнотическим» узором.
Обновлено в 03:43
Общество
Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми семьями
Спикер подчеркнула недопустимость "размывания" таких фундаментальных основ счастья, как семья, дети и родители.
Обновлено в 05:35
Общество
У россиян может появиться дополнительный выходной
У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Москвичка умерла во время массажа лица
Обновлено в 07:01