Происшествия
ФСБ ликвидировала готовивших теракт боевиков в Ставрополе
ФСБ ликвидировала готовивших теракт боевиков в СтаврополеИзвестия03:58
Боевики группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) оказали вооруженное сопротивление при попытке задержания. Преступники были ликвидированы ответным огнем, сообщили в ФСБ 19 декабря.
Известия03:58
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Губернатор поблагодарил сотрудников органов безопасности за ликвидацию террористов
Сайт Ставрополя 1777.ru05:15
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Происшествия
В московской больнице нашли тела людей, умерших более десяти лет назад
При инвентаризации в одной из московских больниц обнаружили тела людей, умерших более десяти лет назад.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Суд признал виновным въехавшего в переход в Москве водителя
Дорогомиловский суд признал виновным в нарушении правил дорожного движения водителя автобуса Виктора Тихонова, который въехал в переход станции метро «Славянский бульвар» в декабре 2017 года.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Два человека погибли при пожаре на мебельном складе в Альметьевске
Два человека погибли во время пожара на предприятии по производству мебели в Альметьевске, еще двое рабочих были госпитализированы с отравлением, сообщили в экстренных службах Татарстана.
Обновлено в 06:53
Происшествия
В Иркутске полицейский арестован за изнасилование в участковом пункте
В ходе расследования установлено, что в ночь на 16 декабря мужчины и женщина в состоянии алкогольного опьянения находились в участковом пункте полиции №8 Иркутска.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Прокуратура не пожалела срока для бывшего офицера МВД
Обвиняемого во взятке гособвинение попросило приговорить к десяти годам В Санкт-Петербурге завершились судебные прения по громкому уголовному делу бывшего высокопоставленного офицера МВД России Юрия Тимченко, обвиняемого в получении взятки и покушении на мошенническое хищение 100 млн руб. от крупной логистической компании «Деловые линии».
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия
На замглавреда «Эха Москвы» напал мужчина с пистолетом
Журналист Лидия Скрябина сообщила о нападении мужчины с пистолетом на заместителя главного редактора "Эхо Москвы" Сергея Бунтмана рядом с рестораном, где свой день рождения праздновал главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов, передает телеканал "360".
Обновлено в 04:39
Происшествия
В мурманской школе подросток порезал одноклассника канцелярским ножом
Школьник в Мурманске в ходе конфликта порезал одноклассника канцелярским ножом. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в оперативных службах.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Хакеры похитили у россиян 18 млн рублей через вирусные SMS
Сотрудники полиции задержали группу хакеров из семи человек, которые рассылали россиянам SMS с вирусными программами.
Обновлено в 04:26
Происшествия
В Москве мужчины оторвали букву «М» в метро
Обновлено в 03:55
Происшествия
Полицейские в Выборге со стрельбой догоняли джип с подростком за рулем
В городе Выборг Ленинградской области сотрудники полиции в ночное время организовали преследование автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, водитель которого проигнорировал требование остановиться.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Петербурженка протаранила охранный пост новой футбольной арены
Жительница Петербурга десять суток проведет под арестом за наезд на пост охраны нового футбольного стадиона на Петроградской стороне.
Обновлено в 07:38
Происшествия
В Симферополе два человека пострадали в массовой драке на АЗС
Полиция проверяет обстоятельства массовой драки на автозаправке в Симферополе, в которой пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Крыму.
Обновлено в 06:42
Происшествия
В Челябинской области мать заподозрили в убийстве годовалого сына
По данным следствия, днем 18 декабря в квартире дома села Ларино Уйского района 21-летняя местная жительница нанесла смертельные ножевые ранения годовалому сыну.
Обновлено в 00:45
Происшествия
В Удмуртии завели дело по факту гибели четырёх человек при пожаре
Обновлено в 04:16
Происшествия
Жители Петербурга пожаловались на мыльные разводы в Тярлевском ручье
Поводом для проверки стали жалобы местных жителей в социальных сетях. Очевидцы заметили в ручье нестандартные мыльные разводы.
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