По данным ФСБ, боевики готовили теракт — были возбуждены уголовные дела о покушении на теракт организованной группой (ч. 1 ст. 30 УК РФ), незаконном обороте оружия и боеприпасов (ч. 2 ст. 222 УК РФ), а также об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Происшествия Происшествия В московской больнице нашли тела людей, умерших более десяти лет назад

Происшествия Происшествия Суд признал виновным водителя автобуса, въехавшего в переход в Москве

Происшествия Происшествия В Петербурге полковника МВД осудили за мошенничество В Петербурге к пяти годам лишения свободы и штрафу в 400 тысяч рублей приговорен Юрию Тимченко - бывший сотрудник Главного управления собственной безопасности петербургского главка, дослужившийся до полковника.

Происшествия Происшествия Мужчина с мачете ранил трех человек в Лондоне Вооруженный мачете мужчина напал на людей в медицинском центре на востоке Лондона, сообщает в среду газета The Telegraph.

Происшествия Происшествия В Иркутске полицейский арестован за изнасилование в участковом пункте В ходе расследования установлено, что в ночь на 16 декабря мужчины и женщина в состоянии алкогольного опьянения находились в участковом пункте полиции №8 Иркутска.

Происшествия Происшествия В Мурманске школьник напал на сверстника с ножом В мурманской школе №28 14-летний подросток ударил канцелярским ножом своего сверстника, говорится в сообщении управления МВД по области.

Происшествия Происшествия Два человека погибли при пожаре на мебельном складе в Альметьевске Два человека погибли во время пожара на предприятии по производству мебели в Альметьевске, еще двое рабочих были госпитализированы с отравлением, сообщили в экстренных службах Татарстана.

Происшествия Происшествия Водитель Гусмана обвинил замглавреда «Эха Москвы» в нападении Водитель заместителя директора ТАСС Михаила Гусмана рассказал о своей версии инцидента с участием замглавреда «Эха Москвы» Сергея Бунтмана.

Происшествия Происшествия В Барнауле после ДТП с автобусом госпитализировали семь человек После ДТП с автобусом в Барнауле госпитализированы семь человек, двое пострадавших взрослых и двое детей в стационарном лечении не нуждаются, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Алтайского края.

Происшествия Происшествия В Симферополе два человека пострадали в массовой драке на АЗС Полиция проверяет обстоятельства массовой драки на автозаправке в Симферополе, в которой пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Крыму.

Происшествия Происшествия Полицейские в Выборге со стрельбой догоняли джип с подростком за рулем В городе Выборг Ленинградской области сотрудники полиции в ночное время организовали преследование автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, водитель которого проигнорировал требование остановиться.

Происшествия Происшествия Хакеры похитили у россиян 18 млн рублей через вирусные SMS Сотрудники полиции задержали группу хакеров из семи человек, которые рассылали россиянам SMS с вирусными программами.

Происшествия Происшествия На Кубани начали проверку после гибели двух человек при пожаре Доследственная проверка организована в Новокубанском районе по факту гибели в пожаре на Кубани ребенка с бабушкой, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.