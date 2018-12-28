Политика
ФСБ достроила заграждение на границе Крыма с Украиной
ФСБ достроила заграждение на границе Крыма с УкраинойКоммерсантъвчера в 21:46
Закончено строительство заграждения на российско-украинском участке границы на севере Крыма, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ.
Коммерсантъвчера в 21:46
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с чего всё началось
На севере Крыма завершились работы по возведению заграждения на российско-украинском участке границы. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ. Комплекс охранной сигнализации также ввели в эксплуатацию.РИА Новостивчера в 19:03
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Преграда для нарушителей: на границе Крыма и Украины появился новый рубеж
РИА Новости Крымвчера в 14:09
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 11:17, Ашберн
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