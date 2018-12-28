На севере Крыма завершились работы по возведению заграждения на российско-украинском участке границы. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ. Комплекс охранной сигнализации также ввели в эксплуатацию.

с чего всё началось

Закончено строительство заграждения на российско-украинском участке границы на севере Крыма, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ.

ФСБ достроила заграждение на границе Крыма с Украиной

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