Происшествия
ФСБ разоблачила в Карачаево-Черкесии группу исламистовРИА Новости 06:02
В Карачаево-Черкесии силовики разоблачили группу сторонников экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, сообщили в центре общественных связей ФСБ. Операция прошла совместно с МВД и Росгвардией. Всего задержали 12 человек, одного из них — в Москве.
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Авто
Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Обновлено вчера в 15:23
Шоу-бизнес
Ольга Бузова вышла без штанов к детям в Кремле
"Миром правят деньги, Бузова в купальнике выступает в Кремле", - сокрушаются они. Ранее Ольга Бузова сообщила, что она популярнее Путина.
Обновлено в 02:31
Политика
Спикер парламента Грузии ушел в отставку
Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку, сообщил генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.
Обновлено в 07:30
Автоспорт
Мекис: У Ferrari есть доказательства невиновности Феттеля
Спортивный директор Лоран Мекис представляет на слушаниях итальянскую команду – по его словам, у Скудерии есть новые доказательства, которые они хотят представить.
Обновлено в 08:39
Происшествия
В Петербурге госпитализировали двух братьев, которых избила мать
В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать.
Обновлено в 08:51
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Происшествия
МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских
13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Сторонники ПЦУ избили прихожанок канонической Церкви
В селе Постойное Ровенской области около сотни агрессивных сторонников новой Православной церкви Украины (ПЦУ) при попытке захвата церковного дома Украинской православной церкви (УПЦ) избили женщин-верующих.
Обновлено в 08:44
Путешествия
В ФСБ рассказали о росте числа украинских туристов в Крыму
Поток украинских туристов в Крым увеличился в два раза, за сутки через границу проходят 11 тыс. человек, сообщили 21 июня в пресс-службе регионального пограничного управления ФСБ.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Гарри и Меган выйдут из благотворительного фонда Уильяма и Кейт
По данным издания Daily Mail, Меган и Гарри хотят не просто догнать Уильяма и Кейт, но и обогнать.
Обновлено вчера в 11:21
Экономика
Прецедент: Дело экс-совладельца «Яшмы Золота» рассмотрят в Израиле
Принятое решение может стать прецедентом и лишить должников возможности скрываться от кредиторов после смены гражданства.
Обновлено в 04:42
Гаджеты
Представлена 7-нанометровая SoC Kirin 810
Как и Qualcomm Snapdragon 855, Apple A12 и Kirin 980, новая SoC Kirin 810 производится по 7-нанометровому технологическому процессу.
Обновлено в 05:51
Музыка
Крид ответил на обвинения в плагиате песни сына Уилла Смита
Певец опубликовал в своем аккаунте в Instagram видео, в котором композитор лейбла Black Star Алекс Давиа объясняет, почему в новой песне Крида «Грехи» нет заимствований из композиции «Blue» рэпера Джейдена Смита — сына актера Уилла Смита.
Обновлено в 09:09
Общество
Прокуратура проверит трехкопеечный годовой доход амурского депутата
Поводом стала его декларация за 2018 год, в которой народный избранник задекларировал доход в три копейки.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Защита Захарченко подала десять жалоб в ЕСПЧ
Адвокат Валерия Тунникова, представляющая интересы бывшего замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД экс-полковника Дмитрия Захарченко, заявила, что в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) было подано десять жалоб в связи с делом её клиента.
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес
Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма
Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.
Обновлено вчера в 04:30
Здоровье
Малышева попросила ГД внести анастезию при колоноскопии в ОМС
По словам Малышевой, сегодня процедуры делаются амбулаторно, пациента не нужно класть в больницу Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева обратилась к депутатам Госдумы с предложением о включении в программу ОМС обезболивания при проведении процедур гастро - и колоноскопии, сообщает АГН Москва.
Обновлено в 06:24
Экономика
Сбербанк проработает вопрос по льготной ипотеке для многодетных семей
Сбербанк России обсуждает вопрос, как исполнить поручение президента России Владимира Путина по предоставлению доступной льготной ипотеки для многодетных семей, сообщил журналистам первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин.
Обновлено в 06:49
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Не менее 10 человек погибли во время взрыва мечети в Багдаде
В столице Ирака Багдаде произошел взрыв. Погибли не менее 10 человек, сообщает портал Baghdad Today.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Полиция задержала более 300 участников акции протеста в Тбилиси
Полиция Грузии задержала 305 участников акции протеста в Тбилиси 20 июня, говорится в распространенном в пятницу заявлении МВД страны.
Обновлено в 09:08
Экономика
Ford продаст заводы в России на торгах
Обновлено в 07:20
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Тверью пострадали восемь человек
Восемь человек, включая двоих детей, пострадали в результате столкновения микроавтобуса с фонарным столбом в Тверской области.
Обновлено в 04:12
Космос
«Роскосмос» перенёс запуск ракеты «Протон-М»
Обновлено в 01:43
Наука
Археологи обнаружили на дне моря артефакты битвы при Саламине
Греческие археологи отчитались о результатах очередной экспедиции к берегам острова Саламин и рассказали о найденных артефактах времен битвы при Саламине, которая произошла в четыреста восьмидесятом году до нашей эры.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Краснодарском крае
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 03:00
Политика
Губернатор Калининградской области поддержал эколога Королеву
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поддержал руководителя экологической общественной организации «Экозащита» Александру Королеву, уехавшую в Германию и попросившую там политическое убежище.
Обновлено в 08:16
Общество
Канал имени Москвы дал новую течь
Заполнять водой аварийный участок собирались 3 июня, говорил он, добавляя, что пока он будет заполнен только на 4,3 м из стандартных 7,3 м. После завершения навигации планировалось сбросить воду, осмотреть всю дамбу и вести работы в межнавигационный период, уточнял Герман Елянюшкин.
Обновлено вчера в 19:20
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе
Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено в 08:11