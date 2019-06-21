ФСБ России задержала 12 экстремистов в Карачаево-Черкесии и МосквеRT на русском 06:53

с чего всё началось

ФСБ России пресекла деятельность ячейки религиозно-экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра»*. В ходе спецоперации в Карачаево-Черкесии и Москве были задержаны 12 экстремистов. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

ФСБ России задержала 12 экстремистов в Карачаево-Черкесии и Москве

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