Происшествия
ФСБ России задержала 12 экстремистов в Карачаево-Черкесии и МосквеRT на русском 06:53
ФСБ России пресекла деятельность ячейки религиозно-экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра»*. В ходе спецоперации в Карачаево-Черкесии и Москве были задержаны 12 экстремистов. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
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с чего всё началось
ФСБ, МВД и Росгвардии в ходе совместной операции пресекли деятельность ячейки запрещенной в России экстремистcкой организации «Ат-Такфир валь-Хиджра».Коммерсантъ06:52
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