Армия и оружие
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения госграницы РФ в Черном море, суда нарушители - задержаны. Об этом корреспонденту РГ сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Российская газета17:06
с чего всё началось
Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", нарушившие ранее российскую границу, задержаны в Черном море. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.ТАСС16:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 19:27, Ашберн
Армия и оружие
Задержанные в Черном море корабли ВМС Украины доставят в порт Керчи
Задержанные в Черном море за незаконное пересечение российской границы три корабля ВМС Украины доставят в порт Керчи.
Обновлено в 19:18
Армия и оружие
ВКС России нанесли удары по позициям обстрелявших Алеппо боевиков
Самолёты ВКС России нанесли удары по позициям террористов, 24 ноября атаковавших сирийский Алеппо химическими боеприпасами.
Обновлено в 18:21
Армия и оружие
ВСУ начали массированный обстрел жилых районов ДНР
Украинские силовики начали массированный обстрел жилых кварталов в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 19:19
Армия и оружие
Первая партия арктических ЗРК «Тор-М2ДТ» поступила на вооружение
Первая партия арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" поступила в распоряжение российской армии, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Обновлено в 19:17
Армия и оружие
На Украине по тревоге подняли военную прокуратуру
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в своем фейсбуке сообщил, что военная прокуратура Южного региона и часть прокуратуры зоны Операции объединенных сил (ООС) подняты по тревоге после якобы атаки российских пограничников на украинские военные суда.
Обновлено в 17:45
Армия и оружие
Амфибийно-десантная группа ВМС США вошла в Средиземноморье
В акваторию Средиземного моря через Гибралтарский пролив вошли ударная амфибийно-десантная корабельная группа ВМС США, передает "Интерфакс" со ссылкой на данные мониторинга западных морских ресурсов.
Обновлено в 15:10
Армия и оружие
Главком ВМФ России рассказал о ремонте крейсера «Адмирал Кузнецов»
Обновлено в 18:44
Армия и оружие
В ЛНР высмеяли заявление ВСУ о захвате населенного пункта в Донбассе
Напомним, ранее в социальной сети Facebook военные украинских вооруженных сил (ВСУ) сообщили о взятии под контроль населенного пункта Рассадки, который расположен в Донецкой области в так называемой серой зоне.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие
Кубок завоевали слушатели Военного университета
Самой многочисленной оказалась делегация Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ, выставившая две команды.
Обновлено в 17:46
Армия и оружие
В России разрабатывают танк-беспилотник с пушкой-рельсотроном
Сообщается, что в России планируют строительство танков с электромагнитными пушками и боевыми лазерами.
Обновлено в 13:33
Армия и оружие
Новая РЛС взяла под контроль небо над Центральной Россией
«Новая РЛС повысила боевые возможности Западного военного округа по контролю воздушного пространства в южной части Центральной России», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 15:02
Армия и оружие
Новым главой Генштаба армии Израиля стал генерал-десантник Авив Кохави
В воскресенье, 25 ноября, правительство Израиля утвердило новым главой Генштаба генерала-десантника Авива Кохави.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие
СМИ сообщили о намерении ФРГ увеличить армию
Обновлено в 13:30
Армия и оружие
Сенатор от Севастополя не видит опасности в кораблях ВМС Украины
Относительно ситуации вокруг вторжения украинских военных кораблей в акваторию Черного моря высказался сенатор от Севастополя, вице-адмирал Валерий Куликов.
Обновлено в 13:12
Армия и оружие
Грузия и ФРГ заключат соглашение о сотрудничестве в военной сфере
Министр обороны Грузии Леван Изория совершит визит в Германию, в ходе которого будет подписано соглашение о сотрудничестве в военной сфере между двумя странами.
Обновлено в 16:26