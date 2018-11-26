Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании трёх кораблей Военно-морских сил Украины, совершивших в воскресенье, 25 ноября, ряд провокаций в акватории Чёрного моря. Об этом сообщается в распространённом заявлении Центра общественных связей ФСБ России.

В ФСБ сообщили о задержании нарушивших границу РФ украинских судов

Армия и оружие Армия и оружие ВКС России нанесли удары по позициям обстрелявших Алеппо боевиков

Армия и оружие Армия и оружие «РИА Новости» сообщило о массированном обстреле украинской армией ДНР Украинские военные начали массированный обстрел жилых районов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), передает корреспондент «РИА Новости».

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Армия и оружие Армия и оружие Корвет «Громкий» впервые произвел пуск ракеты «Уран» Новейший корвет "Громкий" в ходе стрельб в Японском море в рамках программы государственных испытаний впервые произвел пуск крылатой ракеты "Уран", сообщил официальный представитель Тихоокеанского флота капитан 2-го ранга Николай Воскресенский.

Армия и оружие Армия и оружие На Украине по тревоге подняли военную прокуратуру Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в своем фейсбуке сообщил, что военная прокуратура Южного региона и часть прокуратуры зоны Операции объединенных сил (ООС) подняты по тревоге после якобы атаки российских пограничников на украинские военные суда.

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР высмеяли заявление ВСУ о захвате населенного пункта в Донбассе Напомним, ранее в социальной сети Facebook военные украинских вооруженных сил (ВСУ) сообщили о взятии под контроль населенного пункта Рассадки, который расположен в Донецкой области в так называемой серой зоне.

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Армия и оружие Армия и оружие В России разрабатывают танк-беспилотник с пушкой-рельсотроном Сообщается, что в России планируют строительство танков с электромагнитными пушками и боевыми лазерами.

Армия и оружие Армия и оружие Новым главой Генштаба армии Израиля стал генерал-десантник Авив Кохави В воскресенье, 25 ноября, правительство Израиля утвердило новым главой Генштаба генерала-десантника Авива Кохави.

Армия и оружие Армия и оружие СМИ сообщили о намерении ФРГ увеличить армию

Армия и оружие Армия и оружие Новая РЛС взяла под контроль небо над Центральной Россией «Новая РЛС повысила боевые возможности Западного военного округа по контролю воздушного пространства в южной части Центральной России», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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