Финансы

ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 2,25-2,5% годовыхВедомости 14:11

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила ставку на текущем уровне в 2,25-2,5%, об этом сообщается на сайте регулятора. При этом прогноз по росту ВВП США на текущий год сохранен на уровне 2,1%, а на 2020 г. повышен до 2% с 1,9%.
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