Финансы
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 2,25-2,5% годовыхВедомости 14:11
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила ставку на текущем уровне в 2,25-2,5%, об этом сообщается на сайте регулятора. При этом прогноз по росту ВВП США на текущий год сохранен на уровне 2,1%, а на 2020 г. повышен до 2% с 1,9%.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 14:15, Вашингтон
Политика
Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
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Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено в 05:29
Политика
Меркель назвала условия снятия санкций с России
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условия, при которых с России могут быть сняты санкции.
Обновлено вчера в 08:50
Политика
МИД РФ назвал обвинения следственной группы по MH17 голословными
Российское Министерство иностранных дел прокомментировало обвинения со стороны ССГ по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:05
Политика
В Харькове вернули название проспекту маршала Жукова
Обновлено в 13:02
Футбол
Денис Глушаков официально покинул «Спартак»
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Происшествия
Кортеж принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю женщину
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Армия и оружие
В США анонсировали испытания гиперзвуковой ракеты
На прошлой неделе сообщалось, что военные в США провели успешные летные испытания гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW).
Обновлено в 13:27
Экономика
Boeing нашел покупателя на 737 Max впервые после авиакатастроф
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
Младший сын хоккеиста Соколова обвинил брата в убийстве матери
15-летний Арсений уверяет — мать зарезал не он, а старший брат.
Обновлено вчера в 14:11
Футбол
«Динамо» подписало контракт с защитником сборной Украины
Обновлено в 07:04
Общество
СМИ сообщили о планах Абрамовича купить виллу в Израиле за $63 млн
Предприниматель Роман Абрамович планирует приобрести виллу в Израиле, стоимость которой оценивается в $63 млн (более 4 млрд рублей).
Обновлено в 13:51
Футбол
«Ахмат» в товарищеском матче обыграл «Марибор»
Грозненский "Ахмат" на тренировочном сборе перед стартом нового сезона провел товарищеский матч со словенским "Марибором" и победил со счетом 3:2.
Обновлено в 13:28
Происшествия
После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело
В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:21
Политика
Кучма назвал условие для снятия экономической блокады Донбасса
Киев может пересмотреть решение об экономической блокаде Донбасса только после возвращения «украинских активов в украинское правовое поле».
Обновлено в 13:12
Политика
Порошенко допустил отказ Украины от претензий на Крым
Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью порталу Glavcom допустил, что новые киевские власти откажутся от претензий на Крым.
Обновлено в 08:08
Авто
В России реальные продажи машин в мае упали на 18%
Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Футбол
Шюррле может продолжить карьеру в московском клубе
Как сообщает Fussball Transfers со ссылкой на Sport Bild, агенты 28-летнего игрока ведут переговоры с неназванным московским клубом.
Обновлено в 10:03
Общество
Мэрию Серова проверяет СКР за «любовь» к городу
Обновлено вчера в 14:44
Политика
Эрдоган заявил, что экс-президента Египта Мурси убили
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что считает смерть бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси неестественной.
Обновлено в 11:02
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Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»
Обновлено вчера в 21:09
Транспорт
В Воронеже перевозчики пригрозили остановить транспорт
Частные перевозчики Воронежа пригрозили транспортным бойкотом, если власти в ближайшее время не примут решения о повышении стоимости проезда в городских маршрутках с 17 до 25 руб. Владельцы автобусов аргументировали свои требования ростом цен на топливо и запчасти, а ключевой датой назвали понедельник, 1 июля.
Обновлено в 11:00
Общество
В Японии запретили физическое наказание детей
Японский парламент одобрил проект закона, который запрещает применять физические наказания по отношению к детям.
Обновлено в 00:35
Наука
Следы первобытных людей обнаружили во Вьетнаме
Многочисленные следы первобытных людей, которые жили около 8−9 тыс. лет назад, находились на севере страны в национальном парке провинции Баккан.
Обновлено в 10:50
Экономика
Структуры Абрамовича, Абрамова и партнеров продадут 1,7% акций Evraz
Evraz получил уведомление от структур своих основных акционеров о намерении продать на рынке 25 млн акций, или около 1,7% капитала компании, в рамках процедуры ускоренного букбилдинга.
Обновлено в 12:34
Происшествия
В Чемодановке цыганские дома взяли под охрану после конфликта
Дома и имущество цыганских семей, покинувших село Чемодановка близ Пензы и соседнее село Лопатки после массовой драки с гибелью человека, находятся под охраной, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Обновлено в 10:30
Футбол
Сёмин объявил, что Тарасов покинет «Локомотив»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что полузащитник команды Дмитрий Тарасов покинет клуб этим летом.
Обновлено в 13:21