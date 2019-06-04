Финансы

ФРС следит за влиянием торговых войн на экономику СШАВести.Финанс вчера в 12:03

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что регулятор следит за недавней эскалацией торговой напряженности и готов отреагировать в целях поддержания стабильного роста экономики.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Плохие новости Федрезерва взбодрили спекулянтов: рынок США растет

Красная весна06:06

В торговую войну готовы вступить центробанки

Коммерсантъ05:48

Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Финмаркет03:33

Глава ФРС обещает меры для удержания инфляции в США около целевого уровня в 2%

ПРАЙМвчера в 12:44

ФРС следит за влиянием торговых войн на экономику США

Вести.Финансвчера в 12:03

ФРС будет «надлежащим образом» реагировать на торговые и другие риски -- Пауэлл

Financial Oneвчера в 11:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 15:49, Ашберн
Происшествия

Смерть Бари Алибасова опровергли

Новости о смерти музыкального продюсера Бари Алибасова оказались неправдой.
Обновлено в 15:23
Происшествия

МАК полностью реконструировал полет сгоревшего SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) полностью реконструировал полет самолета SSJ-100, потерпевшего катастрофу в аэропорте Шереметьево 5 мая, сообщает пресс-служба МАК.
Обновлено в 08:41
Футбол

Ответный финальный матч африканской Лиги чемпионов будет переигран

Ответный финальный матч Лиги чемпионов Африканской конфедерации футбола (CAF) между тунисским "Эсперансом" и марокканским "Видадом" (Касабланка) будет переигран на нейтральном поле, сообщил советник президента CAF Эди Амель.
Обновлено в 14:28
Политика

Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины

Обновлено в 14:35
Футбол

УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ

Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.
Обновлено в 05:01
Происшествия

СК возбудил дело из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ

Уголовное дело возбуждено после отказа детям с ВИЧ-инфекцией в отдыхе на турбазе в Нижегородской области, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 04:29
Политика

Кучма предложил снять с Донбасса экономическую блокаду

На переговорах трехсторонней группы по Донбассу в Минске представитель Киева Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду с ЛНР и ДНР, сообщил представитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено в 14:20
Музыка

«Ленинград» выпустил новый клип

Группировка «Ленинград» выпустила новый клип на песню «i_$uss».
Обновлено в 03:02
Происшествия

Звезда сериалов «Солдаты» и «Каменская» попал в больницу

Российский актер Виталий Абдулов попал в одну из клиник Москвы из-за проблем со здоровьем. Об этом стало известно РЕН ТВ в среду, 5 июня.
Обновлено в 12:46
Происшествия

Подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка полицейских уволили

Полицейских, подозреваемых в причастности к убийству 5-летнего ребенка в Киевской области, уволили со службы, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:38
Происшествия

Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене

Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Транспорт

В аэропорту Шереметьево объяснили задержки с багажом

Задержки с выдачей багажа пассажирам в аэропорту Шереметьево связаны с изменением технологических процессов в обслуживании и обработке багажа, а не нехваткой грузчиков.
Обновлено в 06:09
Происшествия

Пострадавшие при учениях солдаты подали иск на 5 млн

Обновлено в 13:15
Армия и оружие

В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой

Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.
Обновлено в 03:11
Здоровье

Серпуховские врачи приняли роды у пациентки с редчайшей патологией

Обновлено в 03:29
Политика

Администрация Зеленского обвинила МИД Украины в работе на Порошенко

Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила министерство иностранных дел страны в работе на предыдущего главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 14:09
Политика

Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе

В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:15
Футбол

Португалия — Швейцария 1:1 (2-й тайм)

Финальный турнир футбольной Лиги наций пройдёт в Португалии с 5 по 9 июня.
Обновлено в 02:46
Политика

Россия призвала Запад образумить Косово

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона призывает западные страны образумить руководство непризнанного Косово.
Обновлено в 14:59
Общество

Мэрия Екатеринбурга опубликовала список мест для размещения храма

В Екатеринбурге опубликован список площадок, которые местные жители предложили для размещения храма Святой Екатерины.
Обновлено в 15:16
Общество

Малышева предупредила о природном способе истребления женщин после 50

Телеведущая Елена Малышева рассказала, что природа пытается «увести лишних людей из жизни» с помощью переедания.
Обновлено в 14:46
Кино

Вышел трейлер фильма «К звёздам» с Брэдом Питтом

Обновлено в 03:51
Политика

Россию пригласили на торжества в Нормандии

Россия получила приглашение на торжественные мероприятия по случаю 75-летия со дня высадки союзников в Нормандии, однако уровень представительства не уточнялся.
Обновлено 03 июня в 11:14
Общество

Минюст предложил взыскивать алименты на оплату жилья для ребенка

Разведенных родителей могут обязать обеспечивать несовершеннолетних детей собственным жильем, если они нуждаются в улучшении жилищных условий.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Суд арестовал третьего фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ

Обновлено в 15:44
Футбол

Шаронов может возглавить «Рубин»

Сегодня «Рубин» объявил об уходе главного тренера Курбана Бердыева. По информации «Бизнес Online», команду может возглавить Роман Шаронов.
Обновлено в 14:16
Политика

Скворцова назвала ошибкой выводы Счетной палаты по зарплатам медиков

Аудиторы пришли к выводу, что в 50 из 85 субъектов не выполнен указ президента в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников.
Обновлено в 12:11
Экономика

Еврокомиссия рекомендовала оштрафовать Италию из-за дефицита бюджета

Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала странам — членам ЕС рассмотреть вопрос о введении санкционной процедуры в отношении Италии из-за слишком большого дефицита государственного бюджета, говорится на сайте организации.
Обновлено в 08:58
Футбол

ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона

Джанлуиджи Буффон покидает ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 12:36
Футбол

Месси: ложь, что мы с отцом подбираем игроков для сборной

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о предстоящем Кубке Америки и опроверг информацию, что со своим отцом он подбирает игроков для национальной команды.
Обновлено в 12:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное