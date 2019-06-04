Финансы
ФРС следит за влиянием торговых войн на экономику СШАВести.Финанс вчера в 12:03
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что регулятор следит за недавней эскалацией торговой напряженности и готов отреагировать в целях поддержания стабильного роста экономики.
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ФРС будет «надлежащим образом» реагировать на торговые и другие риски -- Пауэлл
Financial Oneвчера в 11:03
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 12:50, Ашберн
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