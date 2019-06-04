ФРС следит за влиянием торговых войн на экономику СШАВести.Финанс вчера в 12:03

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что регулятор следит за недавней эскалацией торговой напряженности и готов отреагировать в целях поддержания стабильного роста экономики.

ФРС следит за влиянием торговых войн на экономику США

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