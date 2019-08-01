Финансы
Цены на золото находятся под давлением после заявлений главы ФРСПРАЙМ 06:43
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 21:17, Ашберн
Происшествия
Задержаны пять человек в рамках дела о беспорядках на акции в Москве
Следственный комитет России сообщил о задержании пяти человек в рамках расследования дел о беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:00
Политика
Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено в 19:04
Шоу-бизнес
Елена Малышева рассказала, как спаслась от рака
Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала, что три года назад ее удалось спасти от рака благодаря удалению полипа кишечника.
Обновлено в 18:18
Гаджеты
На смартфонах компании Huawei появится российская операционная система
На смартфонах, производимых компанией Huawei, до истечения нынешнего года появится операционная система «Аврора» российской разработки.
Обновлено в 07:46
Политика
«Северный поток-2» отреагировал на возможные санкции США
Инициатива сената США ввести санкции против строительства трубопровода «Северный поток-2» пока никак не повлияла на реализацию проекта.
Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес
Алена Водонаева закончила свой «цивилизованный» отпуск в Америке
Бывшая участница известной телестройки Алена Водонаева закончила свой длительный отпуск в Америке.
Обновлено в 13:51
Происшествия
Прерванное паводком движение по трассе «Сибирь» восстановлено
В Тулунском районе Иркутской области восстановлено движение транспорта по федеральной трассе "Сибирь", прерванное паводком трое суток назад.
Обновлено в 19:34
Гаджеты
Китайская компания Xiaomi представила самый мощный смартфон в мире
Китайская компания Xiaomi презентовала самый мощный смартфон Black Shark 2 Pro, сообщает GizChina.
Обновлено вчера в 22:25
Футбол
«Арсенал» вновь проиграл «Нефтчи» и завершил выступление в Лиге Европы
Тульский "Арсенал" на выезде крупно проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 14:57
Политика
Медведчук отреагировал на слова Порошенко об отсутсвии влияния
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко в свой адрес.
Обновлено в 18:01
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Обновлено в 08:51
Происшествия
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено в 13:09
Армия и оружие
На Балтике начались учения ВМФ России «Океанский щит»
Кстати Впервые учения "Океанский щит" прошли с 1 по 8 сентября 2018 года в Средиземном море.
Обновлено в 06:59
Экономика
Инициатор преследования Калви написал ему о встрече в день задержания
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви прилетел в Москву за несколько дней до его задержания.
Обновлено в 14:04
Футбол
Малком прилетел в Санкт-Петербург
Бразильский нападающий «Барселоны» Малком прибыл в Санкт-Петербург.
Обновлено в 17:06
Происшествия
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских
В Сургуте злоумышленник с ножом убил полицейского, еще один ранен, сообщила пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому АО — Югре.
Обновлено в 15:42
Общество
Дмитрий Медведев пообещал уговорить «Аэрофлот» вернуться на Сахалин
Интерес президента, а теперь премьер-министра к островному региону, говорит о том, что Кремль намерен всерьез заняться развитием Сахалинской области.
Обновлено в 20:57
Космос
«Сигналы пришельцев» помогли ученым проверить теорию Эйнштейна
Наблюдения за загадочными FRB-радиовсплесками помогли астрономам максимально точно проверить так называемый принцип эквивалентности, одну из ключевых частей теории относительности, а также измерить массу частиц света.
Обновлено в 06:58
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Авто
Acura опубликовала тизер новой модели Type S Concept
Японский автопроизводитель опубликовал тизер шоу-кара Acura Type S. Как можно заметить на коротком видео, речь идет о седане с короткими передними и задними свесами и спортивным обвесом.
Обновлено в 07:57
Музыка
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
Обновлено вчера в 15:44
Происшествия
Адвокат рассказал об отказе СК заводить дело на отца сестер Хачатурян
Другой адвокат сестер Алексей Паршин сообщил РИА «Новости», что если родственники не согласятся с отказом в возбуждении дела, то его все-таки откроют, но уже с целью реабилитации умершего.
Обновлено в 18:29
Армия и оружие
Трамп прокомментировал пуски ракет в КНДР
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США и КНДР не договаривались о том, что Пхеньян прекратит испытания ракет малой дальности.
Обновлено в 16:53
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Политика
Трамп объявил о новых пошлинах на товары из Китая
Мировые цены на нефть несутся вниз после объявления президента США Дональда Трампа о введении пошлин в размере 10% на товары из Китая на сумму $300 млрд.
Обновлено в 16:54
Технологии
Количество абонентов спутникового ТВ от МТС выросло в полтора раза
Спутниковое ТВ МТС обеспечивает вещание в 83 регионах РФ (за исключением Камчатки и Чукотки).
Обновлено в 10:58