Финансы
ФРС разочаровала американских игроковFinam.Ru 02:05
Хотя ФРС, как и ожидалось, понизила ключевую процентную ставку впервые за последнее десятилетие, однако надежды игроков на дальнейшее смягчение монетарной политики практически сошли на нет. Кроме того, многие инвесторы были разочарованы, что ставка была снижена лишь на 0,25%.
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Обновлено в 02:20
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 15:00
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в Сибири
Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность).
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Анджелины Джоли захотела переехать к Брэду Питту
В семье голливудской актрисы Анджелины Джоли разразился новый скандал: 13-летняя дочь звезды Шайло Нувель Джоли-Питт собирается переехать жить к отцу.
Обновлено в 13:17
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Политика
«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири
"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:49
Хоккей
Овечкин прокомментировал скандальное интервью Панарина
Хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин высказал свое мнение об интервью нападающего "Рейнджерс" Артемия Пананрина.
Обновлено в 08:48
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $64,4 за баррель
Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 по Москве подешевели на $0,69 (на 1,06%) - до $64,36 за баррель.
Обновлено в 01:45
Гаджеты
На смартфонах Huawei появится российская операционная система
В Минкомсвязи выразили уверенность в том, что в ближайшем будущем гаджеты китайской компании Huawei будут выпускаться с российской операционной системой (ОС) «Аврора».
Обновлено в 10:44
Экономика
На Украине вступили в силу спецпошлины на товары из РФ
С 1 августа 2019 г. на Украину запрещено ввозить цемент и фанеру из России, а остальные российские товары обложены пошлинами, сообщает телеканал 112.ua.
Обновлено в 07:11
Футбол
Тил подтвердил свой скорый переход в «Спартак»
Полузащитник «АЗ Алкмар» Гус Тил после ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы со шведским «Хеккеном» (3:0) попрощался со своими партнёрами по команде, а также подтвердил информацию, что он продолжит карьеру в московском «Спартаке».
Обновлено в 16:12
Политика
Жаров пообещал миллионные штрафы для иностранных СМИ
Роскомнадзор готовит поправки в закон о средствах массовой информации, которые позволят симметрично отвечать на действия иностранных регуляторов в сфере СМИ.
Обновлено в 12:48
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Несколько российских лабораторий отказались делать экспертизу анализов Навального
Несколько лабораторий отказались проводить независимую экспертизу анализов Алексея Навального.
Обновлено в 16:15
Армия и оружие
МИД России осудил создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САР
Ранее Генсек ООН поручил начать расследование «серии инцидентов», произошедших на северо-западе Сирии после заключения между Россией и Турцией меморандума по идлибской зоне деэскалации.
Обновлено в 13:27
Происшествия
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских
В Сургуте злоумышленник с ножом убил полицейского, еще один ранен, сообщила пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому АО-Югре.
Обновлено в 15:42
Культура
Первое издание «Гарри Поттера» продали за 35 тысяч долларов
Обновлено в 11:25
Кино
Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 14:34
Армия и оружие
В КНДР засекли новый ракетный пуск
Обновлено в 15:50
Футбол
Семак: Кузяев работает в общей группе перед матчем с «Краснодаром»
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев работает в общей группе перед матчем чемпионата России по футболу с "Краснодаром".
Обновлено в 04:35
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Обновлено в 08:51
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено в 11:22
Баскетбол
СМИ сообщили о переходе в ЦСКА лучшего снайпера баскетбольной Евролиги
В прошлом сезоне Джеймс выступал за «Милан», став самым результативным игроком регулярного чемпионата Евролиги.
Обновлено в 14:28
Армия и оружие
Йеменские хуситы разбомбили военный парад в Адене
Обновлено в 09:58
Кино
Правительство решило выделить 200 млн рублей на фильм «Нюрнберг»
Кабинет министров России выделит в этом году министерству культуры 200 млн рублей на создание фильма «Нюрнберг», говорится в распоряжении, опубликованном во вторник на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 10:50