Финансы

Рынок США уверенно растет после заседания ФРСFinam.Ru вчера в 13:20

В четверг, 1 августа, фондовый рынок Соединенных Штатов в первой половине торговой сессии демонстрирует уверенный рост основных индексов. Американский рынок акций укрепляется под впечатлением от вчерашнего решения ФРС понизить ключевую ставку на 0,25%.
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Как мировой финансовый рынок отреагировал на первое за 10 лет снижение ставки ФРС США

RT на русскомвчера в 12:12

Индекс МосБиржи снизился на 0,4%, индекс РТС - на 1%

Финмаркетвчера в 11:58

Инвесторы начнут еще пристальнее следить за статистикой и ожидать изменения риторики ФРС

ПРАЙМвчера в 10:04

Рынок США уверенно растет после заседания ФРС

Finam.Ruвчера в 13:20
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Футбол

«ПСЖ» лишил Неймара премии в размере 5 миллионов евро

Нападающий "ПСЖ" Неймар лишился премии в размере 5 миллионов евро, информирует UOL.
Обновлено в 01:36
Экономика

Медведев оценил ситуацию с подрядчиками

Премьер-министр России Дмитрий Медведец прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками.
Обновлено в 00:49
Происшествия

Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье

По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Общество

В Нидерландах запретили ношение бурок и никабов

В стране вступил в силу закон, в соответствии с которым нельзя появляться в школах, общественном транспорте, больницах и госучреждениях в парандже, никабе и мотоциклетном шлеме.
Обновлено вчера в 10:23
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Гаджеты

Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках

«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено в 01:00
Политика

Кондолиза Райс не поддерживает новые санкции против России

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс заявила о том, что не поддерживает продление санкций в отношении РФ, во время беседы с корреспондентом украинского издания "Новое время".
Обновлено в 02:40
Политика

Как критиковали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

2 августа 2019 года прекращает действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заключенный между СССР и США 7 декабря 1987 года.
Обновлено вчера в 17:02
Общество

Минздрав назвал регионы с наибольшим количеством абортов

Министерство здравоохранения назвало три региона с наибольшим числом абортов, сделанных в 2018 году.
Обновлено в 01:45
Политика

МИД Японии назвал прискорбным визит Медведева на Курилы

Министерство иностранных дел Японии заявило, что визит российского премьер-министра Дмитрия Медведева на Курилы «несовместим с позицией Японии» по вопросу Курильских островов, и назвало его чрезвычайно прискорбным.
Обновлено в 01:57
Политика

Трамп заявил о пошлинах на товары из Китая

"Переговоры по торговле продолжаются, и вместе с ними 1 сентября США начнут вводить небольшие десятипроцентные пошлины на остающуюся долю ввозимых Китаем в нашу страну товаров общим объемом в 300 миллиардов долларов", - написал американский лидер в своем Twitter.
Обновлено вчера в 14:23
Экономика

«Ростелеком» повысил прогноз по выручке и OIBDA на 2019 год

"Ростелеком" повысил прогноз по выручке и OIBDA на 2019 год.
Обновлено в 02:22
Общество

«Роскосмос» показал пожары в Сибири на фото со спутника

«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:19
Политика

Дым от пожаров в Сибири дошёл до США и Канады

«Дым простирается через восточную часть России на Аляску вниз по западному побережью Канады, а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла», — отмечается в сообщении Центра космических полётов NASA в Гринбелте.
Обновлено вчера в 09:24
Политика

В Минобороны озвучили новые зарплаты контрактников

Как писало «URA.RU», накануне Шойгу подписал указ об установлении ежемесячной 50-процентной надбавки солдатам, матросам, сержантам и старшинам, проходящим службу по контракту.
Обновлено в 02:11
Происшествия

Один человек погиб при пожаре в многоэтажке на юго-западе Москвы

Пожар произошел утром в пятницу в многоэтажном жилом доме на улице Академика Анохина на юго-западе Москвы, один человек погиб.
Обновлено в 01:52
Происшествия

В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских

Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
Политика

Кличко сравнил себя с английской королевой

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не оказывает влияния на происходящие в нем процессы.
Обновлено в 02:34
Здоровье

Семилетнему мальчику удалили 526 лишних зубов

Обновлено вчера в 06:17
Авто

Renault Arkana теперь стоит больше миллиона

«Топовый» кроссовер на российском рынке, комплектация Edition One, подорожал на 25 тыс. рублей, и теперь автомобиль в этой версии стоит 1 524 990 рублей.
Обновлено вчера в 06:05
Космос

Ученые получили первый космический снимок с помощью «Спектр-РГ»

По словам Сергеева, 30 июля с помощью российского телескопа ART-XC, который установлен на "Спектр-РГ", было получено первое изображение Центавра Х-3, яркого источника рентгеновского излучения, передает ТАСС.
Обновлено 31 июля в 07:07
Политика

Появилась информация об отставке главы офиса Зеленского

В украинских СМИ в четверг появилась информация о том, что глава офиса президента Андрей Богдан якобы написал заявление об увольнении.
Обновлено вчера в 21:31
Общество

Дождливая погода ожидается в Иркутской области на выходных

Обновлено в 02:20
Армия и оружие

Сирийская оппозиция согласилась на перемирие под Идлибом

Делегация сирийской оппозиции на переговорах в Нур-Султане согласилась на перемирие под Идлибом.
Обновлено в 03:01
Общество

Православные отмечают Ильин день

Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

СК возбудил уголовное дело о халатности из-за пожаров в Сибири

Обновлено вчера в 12:13
Происшествия

Внучка Роберта Кеннеди скончалась от передозировки наркотиков

Обновлено в 03:00
Политика

Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ

Ранее президент США призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено вчера в 19:04
Шоу-бизнес

Мэрилин Керро отказалась от работы экстрасенсом

Керро не хочет наживаться на проблемах клиентов, как это делают ее коллеги, поэтому пока отказалась от приемов.
Обновлено вчера в 17:00
Политика

Порошенко срывал обмен пленными между Украиной и Донбассом — Медведчук

Экс-президент Украины Пётр Порошенко за время своего правления срывал попытки обмена пленными между Украиной и Донбассом, заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук, сообщил 1 августа ресурс Podrobnosti.ua.
Обновлено в 01:38
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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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