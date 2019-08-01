Финансы
ФРС продолжит в сентябре цикл снижения ставокПРАЙМ вчера в 04:17
Американские экономисты SG продолжают настаивать на том, что ФРС запустила новый цикл снижения ставок, который будет продолжен в сентябре (-25 бп), а потом в 2020 году (-75 бп) в случае усиления рецессионных процессов в экономике США.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Происшествия
Мужчина с ножом напал на полицейских в Сургуте
В Сургуте неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на полицейских.
Обновлено вчера в 15:49
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Экономика
Медведев сообщил о «доставшей» ситуации с недобросовестными подрядчиками
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке заявил, что его «достала ситуация» с недобросовестными подрядчиками.
Обновлено вчера в 22:51
Политика
Борис Джонсон установил в резиденции часы для обратного отсчета Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон установил в своей резиденции часы, которые ведут обратный отсчет до выхода страны из Евросоюза, сообщает газета Mirror.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено вчера в 18:50
Здоровье
Минздрав устранил дефицит препарата для ВИЧ-инфицированных
Министерство здравоохранения провело работу с субъектами и перераспределило между регионами препарат, предназначенный для людей с ВИЧ.
Обновлено вчера в 11:24
Авто
АвтоВАЗ снова поднял цены на автомобили Lada
Обновлено вчера в 03:17
Экономика
«Газпром» на 71% завершил строительство «Северного потока – 2»
Обновлено вчера в 11:39
Транспорт
ГИБДД опубликовала карту со всеми камерами на дорогах Кузбасса
Обновлено 31 июля в 05:01
ЖКХ
В Омской области снизят «мусорный» тариф
В июле 2019 года руководитель ФАС Игорь Артемьев сообщил, что в Омской области будет снижен «мусорный» тариф.
Обновлено вчера в 22:50
Технологии
Россиян предупредили о мошенниках на YouTube
Сетевые мошенники начали использовать таргетированную рекламу на видеохостинге YouTube, чтобы обманывать российских пользователей.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия
Мошенница наживалась на слабослышащих детях в Подмосковье
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что злоумышленница получала от клиентов деньги, на которые организация должна была оказать помощь слабослышащим детям.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
В Бангкоке прогремели семь взрывов
Обновлено вчера в 23:33
Общество
ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей
Обновлено вчера в 10:22
Политика
Системы бронирования авиабилетов обязали перенести серверы в Россию
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому работающие в России системы бронирования авиабилетов будут обязаны перенести серверы и базы данных на территорию РФ.
Обновлено вчера в 10:33
Общество
Искусственные дожди вызовут в Сибири для борьбы с пожарами
Обновлено вчера в 04:45
Политика
Горбачев рассказал, чем грозит прекращение действия ДРСМД
Президент СССР Михаил Горбачев заявил, что прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к новой гонке вооружений, а также «к непредсказуемости мировой политики и хаотичному ее развитию».
Обновлено вчера в 20:49
Шоу-бизнес
Наталья Карпович вспомнила, как первый муж сломал ей челюсть
Известная спортсменка и экс-депутат Госдумы Наталья Карпович стала гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».
Обновлено вчера в 06:03
Общество
Финляндия объяснила ужесточение требований к визам для россиян
Ранее в Министерстве иностранных дел Финляндии сообщалось, что с 1 сентября страна ужесточит требования к документам для получения шенгенской визы для россиян.
Обновлено вчера в 07:40
Общество
Женщинам Саудовской Аравии разрешили путешествовать самостоятельно
Обновлено вчера в 19:30
Экономика
Выручка Apple в России выросла на 30%
Прибыль от продаж продукции компании за прошлый выросла в 1,5 раза и составила 5,77 млрд руб. По итогам 2018 финансового года, который завершился 29 сентября, выручка всего Apple Inc. составила $265,6 млрд, что на 11% больше показателей предыдущего года ($229,2 млрд).
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера
Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Происшествия
Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой
Следователи задержали второго подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой, тело которой ранее обнаружили в Московском районе Петербурга, сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по городу.
Обновлено вчера в 06:29
Гаджеты
Intel представила 10-нм мобильные процессоры Ice Lake
Сегодня Intel анонсировала долгожданные 10-нм мобильные процессоры Core 10-го поколения Ice Lake.
Обновлено вчера в 14:16
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено вчера в 12:49
Политика
В Латвии сочли «несчастьем» победу СССР в Великой Отечественной
Обновлено вчера в 13:24
Шоу-бизнес
Елена Малышева рассказала о спасении от рака
Как написала Малышева в своем Instagram, ее спасло своевременное обследование: врач удалил предраковый полип толстого кишечника, обнаруженный во время колоноскопии.
Обновлено вчера в 19:38
Армия и оружие
США упросили «Талибан» отпустить американские войска
Представители США заявили о достижении договоренности с представителями запрещенного в России движения «Талибан» о выводе войск из Афганистана, сообщает накануне The Washington Post.
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено вчера в 13:09