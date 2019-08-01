Финансы
ФРС продолжит в сентябре цикл снижения ставокПРАЙМ 04:17
Американские экономисты SG продолжают настаивать на том, что ФРС запустила новый цикл снижения ставок, который будет продолжен в сентябре (-25 бп), а потом в 2020 году (-75 бп) в случае усиления рецессионных процессов в экономике США.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 15:10, Ашберн
Энергетика
Нефть марки Brent подешевела на 6%
Фьючерсы на североморскую нефть марки Brent со сроками поставок в октябре подешевели в ходе торговой сессии в четверг, 1 августа, почти на 6%. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже.
Обновлено в 13:48
Гаджеты
Lenovo представила в России пять смартфонов
Lenovo официально вернулась в Россию с пятью новыми смартфонами, которые были представлены в Москве на специальном мероприятии компанией Mobilidi, официальным дистрибьютором в РФ.
Обновлено в 11:39
Общество
Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
Минобороны сообщило о тестировании спутника-инспектора
Российский спутник-инспектор провел орбитальное обслуживание военного спутника-регистратора. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Алена Водонаева закончила свой «цивилизованный» отпуск в Америке
Бывшая участница известной телестройки Алена Водонаева закончила свой длительный отпуск в Америке.
Обновлено в 13:51
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 15:00
Футбол
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено в 13:09
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Происшествия
В Гвинее шесть детей погибли от удара молнии
Обновлено в 12:45
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Политика
Путин и Трамп обсудили пожары в Сибири
"Президент России высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 21:06
Хоккей
Овечкин отреагировал на критику властей со стороны Панарина
Овечкин в январе 2008 года заключил со «столичными» 13-летнюю сделку на общую сумму 124 миллиона долларов.
Обновлено в 12:15
Общество
Мэрия заявила о согласовании митинга 10 августа на проспекте Сахарова
Незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму Елена Русакова сообщила в Facebook, что информация о согласовании митинга 10 августа за допуск независимых кандидатов на проспекте Сахарова не соответствует действительности.
Обновлено в 14:48
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Космос
Из центра Млечного Пути вылетела чудовищная звезда
Ученые уверены, что звезда S5-HVS1 была выброшена из ядра Млечного Пути из-за сверхмассивной черной дыры Стрельца A*. По оценкам, возраст звезды составляет 500 миллионов лет, а продолжительность ее жизни — миллиард лет.
Обновлено в 04:03
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Обновлено в 08:51
Происшествия
Координатора штаба Навального задержали при выходе из спецприемника
Координатора штаба оппозиционера Алексея Навального Олега Степанова задержали на выходе из спецпреемника, где он отбывал наказание за призывы к акции 27 июня, сообщается в Twitter штаба Навального.
Обновлено в 05:06
Космос
NASA обнаружило ближайшую к Земле пригодную для жизни планету
Обновлено в 10:31
Наука
Ученые выяснили, от чего зависит судьба звезд во Вселенной
Обновлено 30 июля в 09:07
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено в 11:22
Политика
Генсек ООН призвал Россию и США продлить СНВ-3
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш настоятельно призвал Россию и США продлить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3).
Обновлено в 13:17
Политика
Нацгвардейцам разрешили стрелять по украинцам на улицах
Начиная с сегодняшнего дня общественный порядок на улицах украинских городов охраняют, наряду с копами, самостоятельные пешие патрули Национальной гвардии.
Обновлено в 08:14
Политика
NASA: дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады
Дым от горящей тайги в Сибири распространился до Аляски и западного побережья Канады.
Обновлено в 14:29
Политика
Нафтогаз назвал дату и место переговоров с Газпромом по транзиту
Трехсторонние переговоры между Россией, Евросоюзом и Украиной по закупкам и транзиту российского газа пройдут 16 сентября в Брюсселе.
Обновлено в 10:01
Футбол
Андре Шюррле провел первую тренировку в «Спартаке»
Обновлено в 10:14
Финансы
Главой департамента финансовых технологий ЦБ РФ назначен Иван Зимин
"Приказом председателя Банка России с 1 августа 2019 года директором департамента финансовых технологий Центрального банка Российской Федерации назначен Зимин Иван Вадимович, ранее занимавший должность заместителя директора департамента финансовых технологий", — сказано в сообщении.
Обновлено в 09:21