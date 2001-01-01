Экономика
ФРС продолжает намекать на возможность снижения процентных ставокВести.Финанс вчера в 16:15
Высокопоставленные чиновники ФРС в течение нескольких последних дней выступили с комментариями, которые большинство экспертов и участников финансовых рынков трактуют как обещание снизить процентные ставки при замедлении темпов американской экономики.
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Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
Обновлено 04 июня в 14:58
Экономика
Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»
Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 01:50
Политика
Зеленский выступил с обращением к руководству России
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к руководству России после гибели военных на Донбассе.
Обновлено вчера в 05:30
Общество
Мэр Барнаула в срочном порядке уволил своего зама Александра Алексеенко
6 июня освобожден от занимаемой должности заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Александр Алексеенко.
Обновлено в 02:35
Происшествия
В базе ГИБДД произошел сбой по всей России
В работе Федеральной информационной системы (ФИС) ГИБДД произошел сбой по всей России.
Обновлено вчера в 03:20
Политика
Украинский экс-министр рассказал, как Киев обманывал Россию
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко рассказал, что Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности.
Обновлено в 00:21
Политика
Японские военные ошиблись в расчетах при выборе мест для систем ПРО
Специалисты Минобороны Японии допустили ошибки при проведении обследования мест для предполагаемого размещения наземных комплексов ПРО Aegis Ashore в префектурах Ямагата, Аомори и Акита.
Обновлено в 01:01
Кино
«Человек-паук: Вдали от дома» скрывает настоящего злодея
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия
В Калмыкии трех полицейских заподозрили в убийстве пенсионерки
В Элисте троих полицейских заподозрили в убийстве женщины.
Обновлено в 02:57
Общество
YouTube запретил шовинистические видео
Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.
Обновлено вчера в 12:58
Политика
Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников «Роскосмоса»
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации.
Обновлено вчера в 21:27
Энергетика
«Известия»: ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.
Обновлено в 01:06
Экономика
Кудрин рассказал о последствиях ареста Калви для российской экономики
Арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви стал шоком для российской экономики, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 02:56
Экономика
Россия вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы
Россия вошла в топ-10 стран, которые лидируют по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе.
Обновлено в 01:38
Происшествия
РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков
Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.
Обновлено вчера в 18:39
Армия и оружие
США могут продать Тайваню вооружения на $2 млрд
Соединенные Штаты планируют продать Тайваню оружие на $2 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Обновлено в 02:53
Религия
Православные отмечают Вознесение Господне
Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
Обновлено в 00:38
Общество
ФБР рассекретило досье на снежного человека
Как пишет издание The Hill, в 1976 году Питер Берн, директор информцентра, который занимался вопросом существования снежного человека, направил письмо в ФБР с просьбой провести анализ 15 волос, «прикрепленных к крошечному кусочку кожи».
Обновлено в 02:42
Политика
Зеленский попросил у США новые вооружения
Американский сенатор-республиканец Роберт Портман рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский говорил с ним о потребности армии Украины в новых системах вооружений.
Обновлено в 01:44
Политика
Акимов пообещал защитить «Яндекс» от ФСБ
Вице-премьер России Максим Акимов заявил, что правительство сделает все, чтобы «Яндекс» не пострадал, так как он важен для национальной экономики.
Обновлено в 02:57
Футбол
ЦСКА заинтересовался нападающим «Тулузы»
Как сообщает Foot Mercato, в переходе 26-летнего форварда заинтересован ЦСКА.
Обновлено вчера в 18:29
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.
Обновлено вчера в 19:34
Космос
Астрономы рассмотрели кольцо вокруг черной дыры в центре Млечного Пути
Обновлено вчера в 14:04
Общество
Минтруд рассказал о просьбах разъяснить порядок выплаты пенсий
Россияне стали вдвое чаще обращаться в Минтруд с просьбами разъяснить порядок выплаты пенсий.
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия
В Свердловской области пропали трое детей
Обновлено в 01:22
Авто
В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval
Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия
Несколько десятков машин столкнулись на трассе во Владивостоке
Во Владивостоке произошло массовое ДТП на объездной дороге Седанка – Патрокл. Столкнулись несколько десятков автомобилей.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Неймар даст показания по делу о публикации интимных фото
Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар выступит перед следствием в рамках дела о публикации им фотографий интимного содержания, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:02
Армия и оружие
На Украине создают новую базу ВМС
В Очакове Николаевской области создается четвертая (после Одессы, Николаева и Бердянска) база Военно-морских сил Украины.
Обновлено вчера в 12:22