Экономика

ФРС продолжает намекать на возможность снижения процентных ставокВести.Финанс вчера в 16:15

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Высокопоставленные чиновники ФРС в течение нескольких последних дней выступили с комментариями, которые большинство экспертов и участников финансовых рынков трактуют как обещание снизить процентные ставки при замедлении темпов американской экономики.
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ФРС продолжает намекать на возможность снижения процентных ставок

Вести.Финансвчера в 16:15
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