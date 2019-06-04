Финансы
ФРС продолжает намекать на возможность снижения процентных ставокВести.Финанс 16:15
Процентные ставки в США в настоящее время находятся на уровне в 2,25–2,5%. Минимальное снижение ставок, которые и так находится вблизи нулевой отметки, в дальнейшем может оказаться недостаточным для того, чтобы поддержать рост американской экономики.
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ФРС будет «надлежащим образом» реагировать на торговые и другие риски -- Пауэлл
Financial Oneвчера в 11:03
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 16:24, Ашберн
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Происшествия
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Габидуллин, Османов, Пахмутов пострадали в 2017 году на учениях под Лугой. По ним ошибочно открыли огонь из танка.
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Португалия — Швейцария 3:1 (2-й тайм)
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Обновлено в 02:46
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Ответный финальный матч африканской Лиги чемпионов будет переигран
Ответный финальный матч Лиги чемпионов Африканской конфедерации футбола (CAF) между тунисским "Эсперансом" и марокканским "Видадом" (Касабланка) будет переигран на нейтральном поле, сообщил советник президента CAF Эди Амель.
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17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах
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Модель, выбежавшая на поле в финале Лиги чемпионов, будет оштрафована
Американская модель и актриса Кинси Волански, которая выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпулем» (0:2), будет подвергнута штрафу.
Обновлено в 10:31
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Ученые предсказали скорую гибель человеческой цивилизации
Как сообщает издание The Independent, австралийские ученые из университета Мельбурна подготовили доклад, в котором обосновали свою теорию о скорой гибели современной человеческой цивилизации.
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Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
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Стало известно расписание перенесённых четвертьфиналов «Ролан Гаррос»
Напомним, все запланированные на сегодняшний день матчи были перенесены на завтра, 6 июня, из-за дождя.
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