Финансы

ФРС продолжает намекать на возможность снижения процентных ставокВести.Финанс 16:15

Процентные ставки в США в настоящее время находятся на уровне в 2,25–2,5%. Минимальное снижение ставок, которые и так находится вблизи нулевой отметки, в дальнейшем может оказаться недостаточным для того, чтобы поддержать рост американской экономики.
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ФРС продолжает намекать на возможность снижения процентных ставок

Вести.Финанс16:15

Фондовые рынки АТР завершили торги в основном на мажорной ноте

Росбалт08:28

ФРС готова пойти на снижение ставок

Profinance.ruвчера в 11:16

В торговую войну готовы вступить центробанки

Коммерсантъ05:48

Серьезный рост котировок на фондовых рынках способствует возврату спроса на рисковые инструменты на рынке форекс - Forexite

Финмаркет07:55

Пут-опцион Пауэлла

ПРАЙМ08:26

ФРС будет «надлежащим образом» реагировать на торговые и другие риски -- Пауэлл

Financial Oneвчера в 11:03
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Технологии

Школьники смогут узнать результаты ЕГЭ во «ВКонтакте»

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила сервис «Результаты ЕГЭ», с помощью которого выпускники школ смогут узнать результаты за единый государственный экзамен.
Обновлено в 12:37
Происшествия

Представитель Бари Алибасова опроверг сообщения о смерти продюсера

Обновлено в 15:38
Технологии

Tesla запретила сотрудникам жаловаться

Tesla начала блокировать доступ своим сотрудникам к социальной сети для жалоб на работодателей Blind.
Обновлено в 10:40
Общество

Московские власти скрыли доходы Никиты Михалкова. В 2017 году он заработал полмиллиарда рублей

В 2018 году из налоговой декларации стало известно, что Михалков заработал за 2017 год более 529 миллионов рублей — это почти по 1,45 миллиона рублей в день.
Обновлено в 14:36
Армия и оружие

Шойгу рассказал о напряженности на границах СНГ

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил очень напряженную военно-политическую обстановку на границах СНГ, сообщает RT.
Обновлено в 05:30
Политика

Кучма предложил снять блокаду с Донбасса

Бывший президент Украины и официальный представитель страны в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Обновлено в 15:48
Общество

На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела

Обновлено в 04:45
Наука

Авиакомпания KLM представила концепт V-образного авиалайнера

Авиалайнер V-образной формы разрабатывается сотрудниками Делфтского технического университета при поддержке компании-перевозчика KLM.
Обновлено в 08:31
Политика

Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе

В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:15
Экономика

Помощник Путина вычислил сливших список Белоусова бизнесменов

Помощник российского лидера Андрей Белоусов заявил, что знает, кто слил журналистам его предложение по изъятию сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей.
Обновлено в 03:55
Политика

Новые правила правописания потребовали отменить на Украине

Иск с требованием признать незаконным решение кабмина Украины о введении новых правил правописания поступило в Окружной административный суд Киева.
Обновлено в 16:08
Шоу-бизнес

Суд взыскал с Лолиты Милявской более 720 тысяч рублей за долги по ЖКХ

Обновлено в 12:59
Авто

На ПМЭФ привезли золотой Aurus Senat

Российский автомобиль Aurus Senat золотого цвета, построенный в рамках федерального проекта «Кортеж», показали на променаде Экспофорума, где сейчас проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
Обновлено в 06:20
Единоборства

Украинского боксера Усика лишили чемпионского титула

Украинский боксер Александр Усик лишен титула чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:20
Политика

Россию пригласили на торжества в Нормандии

Россия получила приглашение на торжественные мероприятия по случаю 75-летия со дня высадки союзников в Нормандии, однако уровень представительства не уточнялся.
Обновлено 03 июня в 11:14
Политика

Зеленский рассказал о смерти российского «имперского проекта»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление страны в ЕС смертью "российского имперского проекта".
Обновлено в 11:07
Происшествия

Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Обновлено в 11:06
Происшествия

Бывшие военные судятся с Минобороны за огонь из танка на полигоне

Габидуллин, Османов, Пахмутов пострадали в 2017 году на учениях под Лугой. По ним ошибочно открыли огонь из танка.
Обновлено в 14:29
Футбол

Месси признался, что его средний сын болеет за «Реал»

Обновлено в 15:18
Футбол

Португалия — Швейцария 3:1 (2-й тайм)

Финальный турнир футбольной Лиги наций пройдёт в Португалии с 5 по 9 июня.
Обновлено в 02:46
Футбол

Ответный финальный матч африканской Лиги чемпионов будет переигран

Ответный финальный матч Лиги чемпионов Африканской конфедерации футбола (CAF) между тунисским "Эсперансом" и марокканским "Видадом" (Касабланка) будет переигран на нейтральном поле, сообщил советник президента CAF Эди Амель.
Обновлено в 14:28
Общество

17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах

Обновлено вчера в 14:24
Футбол

Модель, выбежавшая на поле в финале Лиги чемпионов, будет оштрафована

Американская модель и актриса Кинси Волански, которая выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпулем» (0:2), будет подвергнута штрафу.
Обновлено в 10:31
Общество

Ученые предсказали скорую гибель человеческой цивилизации

Как сообщает издание The Independent, австралийские ученые из университета Мельбурна подготовили доклад, в котором обосновали свою теорию о скорой гибели современной человеческой цивилизации.
Обновлено в 02:54
Хоккей

Кагарлицкий перейдет в СКА, его контракт составит 70 миллионов рублей

Обновлено в 07:23
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.
Обновлено в 01:14
Армия и оружие

В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой

Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.
Обновлено в 03:11
Политика

Принц Гарри встретился с Дональдом Трампом, оскорбившим Меган Маркл

Супруг Меган Маркл явно был не в восторге от общения с президентом США, ведь ранее политик оскорбил его возлюбленную.
Обновлено вчера в 19:30
Теннис

Стало известно расписание перенесённых четвертьфиналов «Ролан Гаррос»

Напомним, все запланированные на сегодняшний день матчи были перенесены на завтра, 6 июня, из-за дождя.
Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова официально подтвердила беременность от Тимати

Модель Анастасия Решетова официально подтвердила давно ходившие слухи о беременности от рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати.
Обновлено в 08:39
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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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