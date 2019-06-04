Финансы

ФРС продолжает намекать на возможность снижения процентных ставокВести.Финанс 16:15

Процентные ставки в США в настоящее время находятся на уровне 2,25–2,5%. Минимальное снижение ставок, которые и так находится вблизи нулевой отметки, в дальнейшем может оказаться недостаточным, для того чтобы поддержать рост американской экономики.
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Американский рынок вырос после намеков о снижении ключевой ставки

РБК02:15

Пут-опцион Пауэлла

ПРАЙМ08:26

В торговую войну готовы вступить центробанки

Коммерсантъ05:48

ФРС продолжает намекать на возможность снижения процентных ставок

Вести.Финанс16:15

Серьезный рост котировок на фондовых рынках способствует возврату спроса на рисковые инструменты на рынке форекс - Forexite

Финмаркет07:55

US STOCKS-Уолл-стрит откроется в плюсе на фоне надежд на снижение процентных ставок

Financial One08:10

ФРС США может быть вынуждена опустить процентные ставки

Ведомостивчера в 17:55
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Политика

Конгрессмены-демократы заявили, что хотели бы видеть Трампа в тюрьме

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в частной беседе с представителями Демократической партии заявила, что хотела бы видеть лидера страны Дональда Трампа в тюрьме.
Обновлено в 23:22
Общество

Бюст Пушкина установили на территории школы в Дамаске

Бюст поэта Александра Пушкина установили в школе «Сава» в столице Сирии.
Обновлено в 23:18
Происшествия

Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено в 04:32
Космос

Две мертвые звезды слились в одну и «ожили»

Обновлено вчера в 14:30
Происшествия

Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 11:06
Общество

Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50

Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
Обновлено в 11:39
Происшествия

ФСБ задержала начальника колонии в Копейске

Сотрудники УФСБ по Челябинской области 5 июня задержали начальника исправительной колонии №15 (ИК-15) в Копейске Владимира Ульянова по подозрению в получении взяток от заключенных.
Обновлено в 13:35
Армия и оружие

Первый образец новейшего орудия для ВДВ «Лотос» показали в действии

Самоходное артиллерийское орудие может стрелять на 13 километров и использовать высокоточные боеприпасы Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) показал в действии первый образец самоходного артиллерийского орудия для Воздушно-десантных войск России "Лотос", кадры выкатки самоходки выложил телеканал "Звезда".
Обновлено в 11:16
Религия

Православные отмечают Вознесение Господне

Вознесение Господне отмечают 6 июня православные христиане. Праздник всегда приходится на четверг и отмечается на 40-й день от Пасхи.
Обновлено в 19:28
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму

Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 годы, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено в 19:56
Общество

Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи

Обновлено в 14:19
Наука

На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые

Мощное извержение может произойти на вулкане Большая Удина на Камчатке, который ранее считался потухшим, сообщает издание "Наука в Сибири" Сибирского отделения РАН.
Обновлено в 22:54
Общество

Минтруд рассказал о просьбах разъяснить порядок выплаты пенсий

Россияне стали вдвое чаще обращаться в Минтруд с просьбами разъяснить порядок выплаты пенсий.
Обновлено в 18:24
Армия и оружие

Bloomberg: венесуэльские военные обучают колумбийских повстанцев применению ПЗРК «Игла-С»

Представители Вооруженных сил Венесуэлы обучают членов колумбийской леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО) применению переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла-С".
Обновлено в 20:07
Хоккей

Источник: Сушинский и Хацей могут покинуть «Авангард»

Президент "Авангарда" Максим Сушинский и директор по хоккейным операциям омского хоккейного клуба Евгений Хацей могут покинуть организацию, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
Обновлено в 10:15
Общество

ФБР опубликовало «досье на снежного человека»

Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с исследованием образцов, которые могли принадлежать снежному человеку.
Обновлено в 21:26
Происшествия

При взрыве в аэропорту в Нью-Мексико пострадали 12 человек

По меньшей мере 12 человек пострадали в результате взрыва в среду в аэропорту в штате Нью-Мексико, двое из них госпитализированы.
Обновлено в 18:46
Общество

В Забайкалье экзаменаторы перед ЕГЭ залезали школьницам под юбки

Обновлено в 01:51
Армия и оружие

Россия и Китай призвали ядерные державы отказаться от холодной войны

Москва и Пекин призвали ядерные державы отказаться от холодной войны.
Обновлено в 12:19
Технологии

IKEA представила роботизированную мебель для жителей маленьких квартир

IKEA запускает новую роботизированную систему Rognan, которая может сэкономить до 8 кв. м площади квартиры.
Обновлено вчера в 15:01
Наука

Самолёт будущего: V-образный пассажирский лайнер изменит авиацию

Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).
Обновлено в 15:21
Футбол

«Пари Сен-Жермен» объявил об уходе вратаря Буффона

Чемпион мира по футболу итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон покинул французский клуб "Пари Сен-Жермен".
Обновлено в 12:02
Общество

Дом на набережной в центре Москвы заселили сотрудниками мэрии

Обновлено в 12:01
Авто

Haval назвал цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

Обновлено в 10:46
Кино

Ургант высмеял удаление сцен из фильма про Элтона Джона

Телеведущий и шоумен Иван Ургант высмеял удаление некоторых сцен из фильма про британского музыканта Элтона Джона «Рокетмен».
Обновлено в 08:33
Политика

Контактная группа договорилась о новом перемирии в Донбассе

«Стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для возможного подписания его уже на следующей встрече 19 июня», — рассказал Грызлов.
Обновлено в 15:36
Происшествия

Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий

Несколько аварий произошли на объездной трассе во Владивостоке из-за густого тумана, трасса перекрыта, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
Обновлено в 22:35
Политика

Россию пригласили на торжества в Нормандии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.
Обновлено 03 июня в 11:14
Кино

Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»

Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма "Красотка". Об этом сообщает издание Variety.
Обновлено в 15:53
Футбол

Хет-трик Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций

Обновлено в 16:41
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