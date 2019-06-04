Финансы
ФРС продолжает намекать на возможность снижения процентных ставокВести.Финанс 16:15
Процентные ставки в США в настоящее время находятся на уровне 2,25–2,5%. Минимальное снижение ставок, которые и так находится вблизи нулевой отметки, в дальнейшем может оказаться недостаточным, для того чтобы поддержать рост американской экономики.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 23:36, Ашберн
Политика
Конгрессмены-демократы заявили, что хотели бы видеть Трампа в тюрьме
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в частной беседе с представителями Демократической партии заявила, что хотела бы видеть лидера страны Дональда Трампа в тюрьме.
Обновлено в 23:22
Общество
Бюст Пушкина установили на территории школы в Дамаске
Бюст поэта Александра Пушкина установили в школе «Сава» в столице Сирии.
Обновлено в 23:18
Происшествия
Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено в 04:32
Космос
Две мертвые звезды слились в одну и «ожили»
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 11:06
Общество
Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50
Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
Обновлено в 11:39
Происшествия
ФСБ задержала начальника колонии в Копейске
Сотрудники УФСБ по Челябинской области 5 июня задержали начальника исправительной колонии №15 (ИК-15) в Копейске Владимира Ульянова по подозрению в получении взяток от заключенных.
Обновлено в 13:35
Армия и оружие
Первый образец новейшего орудия для ВДВ «Лотос» показали в действии
Самоходное артиллерийское орудие может стрелять на 13 километров и использовать высокоточные боеприпасы Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) показал в действии первый образец самоходного артиллерийского орудия для Воздушно-десантных войск России "Лотос", кадры выкатки самоходки выложил телеканал "Звезда".
Обновлено в 11:16
Религия
Православные отмечают Вознесение Господне
Вознесение Господне отмечают 6 июня православные христиане. Праздник всегда приходится на четверг и отмечается на 40-й день от Пасхи.
Обновлено в 19:28
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму
Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 годы, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено в 19:56
Наука
На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
Мощное извержение может произойти на вулкане Большая Удина на Камчатке, который ранее считался потухшим, сообщает издание "Наука в Сибири" Сибирского отделения РАН.
Обновлено в 22:54
Общество
Минтруд рассказал о просьбах разъяснить порядок выплаты пенсий
Россияне стали вдвое чаще обращаться в Минтруд с просьбами разъяснить порядок выплаты пенсий.
Обновлено в 18:24
Армия и оружие
Bloomberg: венесуэльские военные обучают колумбийских повстанцев применению ПЗРК «Игла-С»
Представители Вооруженных сил Венесуэлы обучают членов колумбийской леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО) применению переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла-С".
Обновлено в 20:07
Хоккей
Источник: Сушинский и Хацей могут покинуть «Авангард»
Президент "Авангарда" Максим Сушинский и директор по хоккейным операциям омского хоккейного клуба Евгений Хацей могут покинуть организацию, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
Обновлено в 10:15
Общество
ФБР опубликовало «досье на снежного человека»
Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с исследованием образцов, которые могли принадлежать снежному человеку.
Обновлено в 21:26
Происшествия
При взрыве в аэропорту в Нью-Мексико пострадали 12 человек
По меньшей мере 12 человек пострадали в результате взрыва в среду в аэропорту в штате Нью-Мексико, двое из них госпитализированы.
Обновлено в 18:46
Армия и оружие
Россия и Китай призвали ядерные державы отказаться от холодной войны
Москва и Пекин призвали ядерные державы отказаться от холодной войны.
Обновлено в 12:19
Технологии
IKEA представила роботизированную мебель для жителей маленьких квартир
IKEA запускает новую роботизированную систему Rognan, которая может сэкономить до 8 кв. м площади квартиры.
Обновлено вчера в 15:01
Наука
Самолёт будущего: V-образный пассажирский лайнер изменит авиацию
Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).
Обновлено в 15:21
Футбол
«Пари Сен-Жермен» объявил об уходе вратаря Буффона
Чемпион мира по футболу итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон покинул французский клуб "Пари Сен-Жермен".
Обновлено в 12:02
Авто
Haval назвал цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
Обновлено в 10:46
Кино
Ургант высмеял удаление сцен из фильма про Элтона Джона
Телеведущий и шоумен Иван Ургант высмеял удаление некоторых сцен из фильма про британского музыканта Элтона Джона «Рокетмен».
Обновлено в 08:33
Политика
Контактная группа договорилась о новом перемирии в Донбассе
«Стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для возможного подписания его уже на следующей встрече 19 июня», — рассказал Грызлов.
Обновлено в 15:36
Происшествия
Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
Несколько аварий произошли на объездной трассе во Владивостоке из-за густого тумана, трасса перекрыта, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
Обновлено в 22:35
Политика
Россию пригласили на торжества в Нормандии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.
Обновлено 03 июня в 11:14
Кино
Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»
Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма "Красотка". Об этом сообщает издание Variety.
Обновлено в 15:53