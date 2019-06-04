Финансы
ФРС США может быть вынуждена опустить процентные ставкиВедомости 04 июня в 17:55
ФРС после кризиса стимулировала экономику околонулевыми ставками и денежными вливаниями. В последние годы ставки выросли до 2,25–2,5%, но в январе центробанк взял паузу в их повышении и объявил, что перестанет в сентябре сокращать баланс, где ранее накопил более $4 трлн активов.
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ФРС будет «надлежащим образом» реагировать на торговые и другие риски -- Пауэлл
Financial One04 июня в 11:03
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 02:41, Ашберн
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