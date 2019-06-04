Финансы
ФРС продолжает намекать на возможность снижения процентных ставокВести.Финанс вчера в 16:15
Процентные ставки в США в настоящее время находятся на уровне 2,25–2,5%. Минимальное снижение ставок, которые и так находится вблизи нулевой отметки, в дальнейшем может оказаться недостаточным, для того чтобы поддержать рост американской экономики.
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US STOCKS-Уолл-стрит откроется в плюсе на фоне надежд на снижение процентных ставок
Financial Oneвчера в 08:10
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