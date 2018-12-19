с чего всё началось

Федеральная резервная система США (ФРС) повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 2.25-2.5% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Финансы Финансы Оптимизма рублю не добавляет провальный аукцион Минфина РФ Оптимизма рублю не добавляет и провальный аукцион Минфина РФ, который так и не смог 19 декабря разместить очередной транш пятилетних ОФЗ.

Финансы Финансы НББ: объем ЗВР Белоруссии составит к началу 2019 года около $7 млрд Объем золотовалютных резервов (ЗВР) Белоруссии составит к началу 2019 г. около $7 млрд, заявил председатель правления Национального банка Белоруссии (НББ) Павел Каллаур.

Финансы Финансы Банк «ФК Открытие» вернул Центробанку выделенные на санацию деньги 19 декабря 2018 года руководитель блока управления региональной сетью, член правления ПАО Банк «ФК Открытие» Александр Пахомов заявил, что его кредитная организация «фактически» вернула Центробанку РФ выделенные на санацию денежные средства.

Финансы Финансы Позитивный фон поддерживает криптовалюты С точки зрения новостного фона рост ничем не обоснован, но, справедливости ради, падение с $6000 до почти $3000 так же было вызвано сугубо техническими факторами.

Финансы Финансы В Китае решили ослабить налоговую нагрузку на граждан Власти Китая готовят новые правила налоговых вычетов, нацеленные на снижение налоговой нагрузки на физических лиц.

Финансы Финансы В Татарстане дефицит бюджета сократили на 5,5 млрд рублей Дефицит бюджета республики на 2018-й и плановый период 2019-2020 годов сократили на 5,5 млрд рублей.

Финансы Финансы Несуществующие банки во Владивостоке пропадут уже в новом году В преддверии Нового года о достижениях и возможностях единственной в своем роде корпорации журналистам рассказал управляющий региональным операционным офисом Банка "Открытие" в Приморским крае Сергей Михайлюков, сообщает ЕНВ.

Финансы Финансы Нацбанк Украины увеличит золотовалютные резервы Отмечается, что Украина сможет увеличить международные резервы на $20 млрд к концу 2018 года, а также поддержать их на должном уровне в следующем году.

Финансы Финансы Кредитные организации Башкирии заработали 400 млн и потеряли 3,3 млрд За десять месяцев этого года почти 67% кредитных организаций республики получили свыше 400 млн рублей.

Финансы Финансы ЦБ дал прогноз по ценам и инфляции в наступающем году Рост цен на потребительские товары и инфляцию до 5,5% в 2019 году спрогнозировали аналитики Банка России в очередном докладе о денежно-кредитной политике, 19 декабря анализ документа представила газета «Известия».

Финансы Финансы Мэрия спрогнозировала рост инвестиций в развитие Новой Москвы Столичный департамент развития новых территорий представил прогноз увеличения инвестиций в Новой Москве.

Финансы Финансы Путин запретил табло с курсами валют на улице Нововведение запрещает размещать на улице табло с курсами валют.

Финансы Финансы В Перми задолженность по аренде земли за год сократилась на 70 млн руб В департаменте земельных отношений администрации Перми подвели итоги 2018 года и рассказалио долгах за аренду муниципальной земли.

Финансы Финансы FDIC в 2019 году урежет свой бюджет и сократит штат Совет директоров Федеральной корпорации по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) США утвердил бюджет на 2019 год в объеме $2,04 млрд, говорится в сообщении организации.