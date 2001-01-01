Финансы

ФРС и торговые переговоры. Что определит характер торгов на Уолл-СтритРБК 09:23

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За решением ФРС последует ключевой отчет по занятости. А пока инвесторы будут следить за ходом переговоров по торговой сделке между США и Китаем, которые возобновились в Шанхае.
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ФРС и торговые переговоры. Что определит характер торгов на Уолл-Стрит

РБК09:23
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