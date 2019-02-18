Экономика

ФРС готовится прекратить сокращение своего портфеля активовВедомости 18 февраля в 15:37

Федеральная резервная система США (ФРС) скоро может определиться с тем, когда прекратить программу сокращения активов на своем балансе, свидетельствуют недавние заявления ее управляющих. Некоторые из них ждут, что это может произойти уже в этом году.
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ФРС не замечает надвигающегося кризиса

Вести.Финанс12:06

ФРС США сохранила ключевую ставку

РБК15 февраля в 19:02

ФРС намерена придерживаться «терпеливой» монетарной политики из-за растущих рисков

Московский Комсомолецвчера в 21:45

ФРС США будет придерживаться «терпеливой» монетарной политики из-за растущих рисков

ПРАЙМвчера в 16:08

ФРС готовится прекратить сокращение своего портфеля активов

Ведомости18 февраля в 15:37

ФРС завершит сокращение активов на балансе в 2019 году

Интерфакс00:34

Грабли для Трампа. К чему приведет смягчение риторики ФРС

Forbes15 февраля в 19:02
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Футбол

Зенит — Фенербахче 3:1

Обновлено в 11:45
Космос

Ракета «Союз» со спутником Egyptsat-A запущена с Байконура

Спутник дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A запущен с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 12:42
Спорт

Устюгова дисквалифицировали после конфликта с Клебо на чемпионате мира

Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован после конфликта с представителе Норвегии Йоханнесом Клэбо на чемпионате мира в австрийском Зеефельде, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:40
Происшествия

Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено в 14:59
Спорт

Медведева выиграла короткую программу в финале Кубка России

Обновлено в 13:00
Экономика

В ПФР разъяснили новые правила индексации пенсий

Индексация пенсий и ежемесячной денежной выплаты будет происходить с учетом прожиточного минимума, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.
Обновлено в 06:45
Транспорт

Названа дата прохода первого пассажирского поезда по Крымскому мосту

Первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря, сообщил глава дирекции по обслуживанию пассажиров «Крымской железной дороги» Владимир Резниченко.
Обновлено в 15:50
Политика

Правительство Гуайдо признали 11 дипломатов Венесуэлы в США

Представительство оппозиции Венесуэлы в Соединенных Штатах приняло в свой состав 11 венесуэльских дипломатов, признавших правительство оппозиционера Хуана Гуайдо.
Обновлено в 13:32
Политика

Мадуро объявил о закрытии границы с Бразилией

Обновлено в 12:19
Футбол

Айнтрахт — Шахтер 4:1

Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обновлено в 11:06
Политика

Захарова исключила повторение провокаций в Керченском проливе

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявила, что Москва не допустит новых провокаций в Керченском проливе.
Обновлено в 15:37
Армия и оружие

Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ на военные сборы

Российский президент Владимир Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса на военные сборы в 2019 году, сообщает 21 февраля официальный сайт правовой информации.
Обновлено в 10:56
Армия и оружие

Найден дневник Малиновского с объяснением причин неудач в начале войны

Маршал Советского Союза Родион Малиновский считал главными причинами поражений Красной армии в начале Великой Отечественной войны с ошибками и непрофессиональными действиями командования.
Обновлено в 15:49
Футбол

Динамо (Киев) — Олимпиакос 1:0 (2-й тайм)

В первом матче команды сыграли вничью (2:2). Букмекеры предлагают поставить на победу «Олимпиакоса» за 3.52.
Обновлено в 06:39
Культура

Скончалась актриса сериала «Глухарь» Дарья Егорычева

Актриса Дарья Егорычева, известная по сериалу "Глухарь", скончалась на 38-м году жизни в ночь на 21 февраля.
Обновлено в 11:59
Происшествия

В Каталонии около 30 человек пострадали в результате столкновений

В Каталонии 28 человек получили ранения в ходе столкновений протестующих с местной полицией Mossos d'Esquadra, сообщили в совете внутренних дел женералитета.
Обновлено в 08:49
Авто

УАЗ Hunter отнесли к категории грузовиков

Обновлено в 12:09
Политика

Верзилов: убийцы российских журналистов в ЦАР прилетели из Донбасса

Убийцы российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева прилетели в ЦАР из Донбасса и улетели обратно после преступления.
Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес

Галкин назвал ложью слухи о срочной операции Пугачевой

Телеведущий Максим Галкин опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что его супруге — примадонне российской эстрады Алле Пугачевой — сделали срочную операцию на сердце.
Обновлено в 13:01
Футбол

В ЦСКА может перейти бразильский хавбек из «Васко да Гамы»

Обновлено вчера в 21:46
Происшествия

Суд в Петербурге арестовал националиста до 22 марта

Под арестом фигурант уголовного дела останется до 22 марта.
Обновлено в 15:47
Происшествия

В Москве дагестанского блогера арестовали по подозрению в терроризме

Мещанский суд Москвы арестовал дагестанского блогера Алибека Мирзеханова, подозреваемого в участии в террористической группировке "Исламское государство"* и вербовке новых сторонников, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:49
Общество

Елена Малышева неожиданно отреагировала на критику «танца матки»

Телеведущая Елена Малышева отреагировала на критику и призывы отстранить ее от эфиров после того, как как в одном из выпусков ее программы "Жить здорово!" актриса Светлана Галка выступила с песней и танцем в костюме матки.
Обновлено в 15:53
Общество

В Петербурге при проверке мясокомбината обнаружили крысиные норы

Прокуратура Московского района совместно с территориальным отделом Роспотребнадзора нашли многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при проверке мясокомбината "БиоРМ", где мясо хранилось при комнатной температуре, а в помещениях обнаружились крысиные норы, сообщает надзорное ведомство Петербурга.
Обновлено в 15:33
Общество

МЧС предупредило о метели в Москве 22 февраля

Столичный главк МЧС предупредил о метели в столице в пятницу, 22 февраля.
Обновлено в 14:08
Общество

Децл успел назвать наследника перед смертью

«Кирилл незадолго до трагического дня озвучил свою волю в отношении своих прав: он попросил помочь подготовить документы таким образом, чтобы доход от управления правами на музыку, видео, товарные знаки и мерч поступал в пользу его сына», — написал он, пояснив, что таким образом Децл хотел защитить эти права от «нечестных действий третьих лиц и необдуманных решений».
Обновлено в 09:56
Спорт

Российские биатлонисты выиграли одиночную смешанную эстафету ЧЕ

Обновлено в 13:41
Общество

Forbes: в России появилась вторая женщина-миллиардер

Обновлено в 02:46
Политика

Почему Назарбаев отправил правительство в отставку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил в отставку правительство.
Обновлено в 15:37
Космос

NASA нашло в кораблях Boeing и SpaceX угрозу для космической программы

NASA предупредило компании Boeing и SpaceX о недоработках в пилотируемых кораблях, которые они разрабатывают.
Обновлено в 14:19
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