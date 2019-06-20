ФРС США второй раз в этом году помогла РоссииВедомости вчера в 07:21

Действительно, конъюнктура неплохая, аппетит такой разыгрался у инвесторов на наши бумаги. Поэтому рассматриваем такие возможности. Действительно, рассматриваем, почему бы нет.

После заявления ФРС доходности американских казначейских обязательств достигли новых минимумов, указывает Брагин. Доходности десятилетних бумаг в четверг упали ниже 2% годовых. Следом начали падать доходности и на других рынках, в том числе развивающихся, отмечает он.

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