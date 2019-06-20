Финансы

ФРС США второй раз в этом году помогла РоссииВедомости вчера в 07:21

После заявления ФРС доходности американских казначейских обязательств достигли новых минимумов, указывает Брагин. Доходности десятилетних бумаг в четверг упали ниже 2% годовых. Следом начали падать доходности и на других рынках, в том числе развивающихся, отмечает он.
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Антон Силуанов
Действительно, конъюнктура неплохая, аппетит такой разыгрался у инвесторов на наши бумаги. Поэтому рассматриваем такие возможности. Действительно, рассматриваем, почему бы нет.
— Антон Силуанов, российский экономистВести.Финанс вчера в 05:07

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Минфин РФ доразместил евробонды, 55% приобрели инвесторы из Великобритании

Финмаркет01:21

Инвесторы раскупили евробонды РФ

Вести.Финансвчера в 22:20

Минфин: большую часть евробондов РФ в четверг купили инвесторы из Великобритании и США

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Инвесторы из Великобритании купили почти 60% доразмещенных евробондов РФ, из США - 26%

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РБКвчера в 15:02

Минфин второй раз в этом году разместил еврооблигации

Коммерсантъвчера в 19:20

ФРС США второй раз в этом году помогла России

Ведомостивчера в 07:21
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Политика

Оппозиция начала штурм парламента в Грузии

Обновлено вчера в 14:48
Авто

Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты

Корейская компания KIA представила новый компактный кроссовер Seltos.
Обновлено вчера в 03:28
Футбол

Сборная Уругвая по футболу сыграла вничью с Японией на Кубке Америки

Сборная Уругвая сыграла вничью с командой Японии во втором туре группового этапа Кубка Америки по футболу в Бразилии.
Обновлено в 01:15
Общество

МФЦ получат право предоставлять все виды госуслуг

Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.
Обновлено вчера в 18:03
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Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма

Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
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Здоровье

Назван самый смертельный вид рака в России

Согласно статистике Минздрава РФ за 2018 год, чаще всего россияне умирают от рака поджелудочной железы.
Обновлено в 00:47
ЖКХ

На неделю раньше: в Екатеринбурге стартует второй этап опрессовок

Второй этап опрессовок пройдет с 24 по 27 июня.
Обновлено в 00:18
Шоу-бизнес

Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма

Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.
Обновлено вчера в 04:30
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Главу пропавшей российской семьи нашли мертвым в сарае

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Происшествия

Суд в Москве арестовал предпринимателя Бойко-Великого

Басманный суд Москвы санкционировал арест предпринимателя Василия Бойко-Великого, которого подозревают в растрате средств банка «Кредитный экспресс».
Обновлено вчера в 13:16
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Что делает с печенью «вкусная хрустящая корочка»

Обновлено вчера в 06:09
Общество

Путину пожаловались на отсутствие водопровода в Тюменской области

Жительница Тюменской области пожаловалась на прямую линию президента Владимира Путина на отсутствие водопровода в ее селе.
Обновлено вчера в 06:47
Общество

В России хотят ужесточить наказание за врачебные ошибки

13 июля прошлого года стало известно, что Следственный комитет России и «Национальная медицинская палата» предложили внести в Уголовный кодекс дополнительные статьи для верной квалификации врачебных ошибок.
Обновлено вчера в 06:54
Спорт

После критики фанатов Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным

Обновлено вчера в 22:36
Авто

Названы 4 достойных внедорожника с пробегом за 900 тысяч рублей

Как пишут эксперты, LAND ROVER FREELANDER можно назвать удачной моделью, но при выборе нужно быть очень внимательным, особенно в экземплярах с пробегом свыше 150 тыс. км. Почетное третье место у пикапа MITSUBISHI L200 2011–2013 годов.
Обновлено вчера в 17:28
Шоу-бизнес

Экс-любовница рэпера Гуфа показала 3-летнего сына

Екатеринбурженка Яна Шевцова, известная по отношениям с рэпером Алексеем Долматовым, призналась, что у нее есть трех летний сын.
Обновлено вчера в 21:09
Транспорт

В России введут новый штраф для водителей

В России могут ввести новый штраф для водителей: с инициативой выступили в кабмине.
Обновлено вчера в 02:14
Музыка

На Youtube появилась неизданная версия песни Фредди Меркьюри

Обновлено вчера в 16:18
Происшествия

К дому Алибасова приехала полиция

К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено вчера в 14:19
Армия и оружие

NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение

Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.
Обновлено вчера в 23:25
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Пятеро игроков ЦСКА присоединились к команде на сборе в Ватутинках

Футболисты ЦСКА Федор Чалов, Хердур Магнуссон, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол и Иван Обляков вернулись из расположения своих национальных сборных и присоединились к команде на сборе в Ватутинках.
Обновлено вчера в 15:57
Политика

На Украине заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным

Депутат Верховной рады Михаил Поплавский в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ведёт работу по подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 22:25
Кино

Marvel позвали Киану Ривза сняться в их фильме

Обновлено в 00:37
Общество

«Девочка Жарикова» дозвонилась до Путина и наплевала на серпуховичей

Как «девочка Жарикова» на жителей Серпухово (Московская область) наплевала, сообщает информационно-новостное издание oka.fm.
Обновлено в 00:52
Общество

Новую протечку в Тушинском тоннеле нашел «Коммерсантъ»

Обновлено в 00:46
Технологии

Произошёл сбой в работе Facebook Messenger

Больше всего жалоб на сбои в работе приложения поступает от американских и британских пользователей, но с неполадками столкнулись и жители многих других стран, сообщает сервис Downdetector.
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Политика

В Литве назвали неуважением проект «Северный поток-2»

"Северный поток-2" является примером неуважения к нашей основной политике и единству (в ЕС).
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Суд в Эквадоре вынес решение об освобождении из предварительного заключения шведского гражданина Ола Бини, которого подозревают в связях с WikiLeaks, сообщает эквадорская газета Comercio.
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия

В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ

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Обновлено вчера в 16:30
Политика

Путин поручил проработать ветеранский статус ополченцев Дагестана

В ходе прямого включения ветераны, которых представил военный журналист Александр Сладков, вспомнили о визите главы государства в Дагестан в 1999 году и обратились к нему с просьбой - решить вопрос со статусом участника боевых действий.
Обновлено вчера в 08:43
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