Финансы
ФРС США второй раз в этом году помогла РоссииВедомости 07:21
После заявления ФРС доходности американских казначейских обязательств достигли новых минимумов, указывает Брагин. Доходности десятилетних бумаг в четверг упали ниже 2% годовых. Следом начали падать доходности и на других рынках, в том числе развивающихся, отмечает он.
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Действительно, конъюнктура неплохая, аппетит такой разыгрался у инвесторов на наши бумаги. Поэтому рассматриваем такие возможности. Действительно, рассматриваем, почему бы нет.
— Антон Силуанов, российский экономистВести.Финанс 05:07
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Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Политика
Борис Джонсон лидирует в борьбе за пост премьера Великобритании
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и нынешний глава Форин оффиса Джереми Хант вышли в финальную стадию борьбы за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства.
Обновлено в 14:46
Футбол
«Спартак» заинтересован в полузащитнике «Лейпцига» Бруме
Обновлено в 07:14
Футбол
Черчесов и Дзюба пришли на прямую линию с Путиным
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и капитан команды Артём Дзюба приехали на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:22
Политика
Переписка в соцсети стала «доказательством» по делу MH17
Обновлено в 00:41
Политика
На инцидент с российскими депутатами в Грузии отреагировали в МИДе
Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин отреагировал на срыв работы Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Грузии.
Обновлено в 12:40
Энергетика
В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли загрязненную нефть
На одном из участков нефтепровода «Дружба» на границе Белоруссии и Польши было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщает «Транснефть».
Обновлено в 06:48
Политика
Страны Балтии и Еврокомиссия утвердили синхронизацию энергосистем
Страны Балтии и Еврокомиссия подписали дорожную карту, которая предусматривает синхронизацию электросетей балтийских республик с континентальной Европой через Польшу.
Обновлено в 13:50
Здоровье
Смолянка дозвонилась на «прямую линию» Владимиру Путину
Жительница Смоленской области Светлана Векшина задала вопрос президенту России Владимиру Путину, дозвонившись ему на «прямую линию».
Обновлено в 12:44
Здоровье
Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди
Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Общество
Сын Алибасова прокомментировал слова отца о лишении наследства
Сын продюсера Бари Алибасов — младший прокомментировал слова отца о лишении его наследства.
Обновлено в 07:27
Транспорт
Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Политика
Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады
Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 09:29
Общество
Косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпускают на волю
Представители двух компаний, которые занимались выловом косаток и белух, указывали, что Росрыболовство выдало все документы на вылов и продажу китов и в таком случае их деятельность нельзя назвать браконьерством, а в случае выпуска животных на свободу компания несет огромные потери.
Обновлено в 07:32
Наука
Ученые впервые записали пение редкого японского кита
Специалисты пытались записать пение японского кита на протяжении семи лет.
Обновлено в 06:35
Происшествия
В Ростовской области три подростка до смерти избили мужчину
Правоохранители задержали трех подростков и 47-летнего мужчину, которые, по версии следствия, до смерти избили жителя Азова, сообщает управление СК по Ростовской области.
Обновлено в 14:00
Гаджеты
Технология от Vivo зарядит смартфон за 13 минут
Новая зарядка получила название Super FlashCharge.
Обновлено в 06:52
Футбол
«Авангард» разгромил тульский «Арсенал»
Обновлено в 11:58
Кино
Эмма Уотсон показала первые кадры из фильма «Маленькие женщины»
Британская актриса Эмма Уотсон показала в своем Instagram первые кадры из фильма «Маленькие женщины».
Обновлено в 13:44
Происшествия
Сына генерала ФСБ посадили на 10 лет из-за наркотиков
Сын генерала ФСБ Александра Здановича Евгений Зданович осужден на 10 лет колонии строгого режима за приготовление к продаже наркотиков – такое решение вынес Никулинский районный суд Москвы, передает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката осужденного Александра Иванова.
Обновлено в 15:27
Происшествия
Суд отправил под арест владельца «Русского молока» Бойко-Великого
В чем обвиняют Бойко-Великого Следствие считает Бойко-Великого причастным к хищению более 180 млн руб. и $929 тыс. из банка "Кредит-Экспресс", в котором предпринимателю и его семье принадлежал пакет в 10%.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие
Саудовская Аравия сбила беспилотник, запущенный из Йемена
Силы ПВО Саудовской Аравии сбили запущенный йеменскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Аллах" беспилотник.
Обновлено в 15:48
Политика
Невзоров: Мечтатель Путин явно скис
Публицист Александр Невзоров в своем Instagram прокомментировал прямую линию президента РФ Владимира Путина с россиянами, которая прошла сегодня, 20 июня.
Обновлено в 13:19
Авто
Названы самые надежные автомобили в мире по версии J.D. Power
Обновлено в 10:05
Происшествия
Отстраненного министра экономики Дагестана перевели под домашний арест
Кировский районный суд Махачкалы перевел временно отстраненного министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова под домашний арест, сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 14:42
Спорт
Российские саблистки завоевали золото на ЧЕ по фехтованию
Обновлено в 13:55
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 10 получит объектив с переменной диафрагмой
По данным инсайдера Ice Universe, основная камера Samsung Galaxy Note 10 будет иметь три переменных значения диафрагмы: F/1,5, F/1,8 и F/2,4. Отметим, что апертура Galaxy Note 10 будет регулироваться механически, как у зеркальных камер, тогда как у большинства смартфонов регулировка значения диафрагмы производится лишь программным путем.
Обновлено в 09:00
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
В октябре текущего года будут повышены пенсии военных пенсионеров, заявил президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии».
Обновлено в 05:32