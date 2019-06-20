ФРС США второй раз в этом году помогла РоссииВедомости 07:21

Действительно, конъюнктура неплохая, аппетит такой разыгрался у инвесторов на наши бумаги. Поэтому рассматриваем такие возможности. Действительно, рассматриваем, почему бы нет.

После заявления ФРС доходности американских казначейских обязательств достигли новых минимумов, указывает Брагин. Доходности десятилетних бумаг в четверг упали ниже 2% годовых. Следом начали падать доходности и на других рынках, в том числе развивающихся, отмечает он.

ФРС США второй раз в этом году помогла России

Экономика Цены на отопление пересчитают в России В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.

Политика Борис Джонсон лидирует в борьбе за пост премьера Великобритании Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и нынешний глава Форин оффиса Джереми Хант вышли в финальную стадию борьбы за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства.

Футбол Черчесов и Дзюба пришли на прямую линию с Путиным Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и капитан команды Артём Дзюба приехали на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным.

Политика На инцидент с российскими депутатами в Грузии отреагировали в МИДе Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин отреагировал на срыв работы Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Грузии.

Энергетика В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли загрязненную нефть На одном из участков нефтепровода «Дружба» на границе Белоруссии и Польши было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщает «Транснефть».

Политика Страны Балтии и Еврокомиссия утвердили синхронизацию энергосистем Страны Балтии и Еврокомиссия подписали дорожную карту, которая предусматривает синхронизацию электросетей балтийских республик с континентальной Европой через Польшу.

Здоровье Смолянка дозвонилась на «прямую линию» Владимиру Путину Жительница Смоленской области Светлана Векшина задала вопрос президенту России Владимиру Путину, дозвонившись ему на «прямую линию».

Здоровье Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.

Общество Сын Алибасова прокомментировал слова отца о лишении наследства Сын продюсера Бари Алибасов — младший прокомментировал слова отца о лишении его наследства.

Транспорт Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.

Политика Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.

Общество Косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпускают на волю Представители двух компаний, которые занимались выловом косаток и белух, указывали, что Росрыболовство выдало все документы на вылов и продажу китов и в таком случае их деятельность нельзя назвать браконьерством, а в случае выпуска животных на свободу компания несет огромные потери.

Наука Ученые впервые записали пение редкого японского кита Специалисты пытались записать пение японского кита на протяжении семи лет.

Происшествия В Ростовской области три подростка до смерти избили мужчину Правоохранители задержали трех подростков и 47-летнего мужчину, которые, по версии следствия, до смерти избили жителя Азова, сообщает управление СК по Ростовской области.

Кино Эмма Уотсон показала первые кадры из фильма «Маленькие женщины» Британская актриса Эмма Уотсон показала в своем Instagram первые кадры из фильма «Маленькие женщины».

Происшествия Сына генерала ФСБ посадили на 10 лет из-за наркотиков Сын генерала ФСБ Александра Здановича Евгений Зданович осужден на 10 лет колонии строгого режима за приготовление к продаже наркотиков – такое решение вынес Никулинский районный суд Москвы, передает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката осужденного Александра Иванова.

Происшествия Суд отправил под арест владельца «Русского молока» Бойко-Великого В чем обвиняют Бойко-Великого Следствие считает Бойко-Великого причастным к хищению более 180 млн руб. и $929 тыс. из банка "Кредит-Экспресс", в котором предпринимателю и его семье принадлежал пакет в 10%.

Политика Невзоров: Мечтатель Путин явно скис Публицист Александр Невзоров в своем Instagram прокомментировал прямую линию президента РФ Владимира Путина с россиянами, которая прошла сегодня, 20 июня.

Происшествия Отстраненного министра экономики Дагестана перевели под домашний арест Кировский районный суд Махачкалы перевел временно отстраненного министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова под домашний арест, сообщил РИА Новости представитель суда.

Гаджеты Samsung Galaxy Note 10 получит объектив с переменной диафрагмой По данным инсайдера Ice Universe, основная камера Samsung Galaxy Note 10 будет иметь три переменных значения диафрагмы: F/1,5, F/1,8 и F/2,4. Отметим, что апертура Galaxy Note 10 будет регулироваться механически, как у зеркальных камер, тогда как у большинства смартфонов регулировка значения диафрагмы производится лишь программным путем.