Финансы

ФРС США впервые за 10 лет снизила базовую ставкуRT на русском 14:02

Федеральная резервная система США впервые за 10 лет снизила базовую ставку до 2—2,25% с 2,25—2,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора.
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с чего всё началось
По итогам двухдневного заседания Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) 30–31 июля ФРС чиновники объявили
 о решении смягчить монетарную политику.
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