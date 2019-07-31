Финансы
ФРС США снизила ставку впервые за 10 летВедомости 14:33
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г. Снижение ставки было ожидаемым.
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Рынок хотел услышать от Джея Пауэлла и Федерального резерва о начале длительного и агрессивного цикла снижения ставок, чтобы идти в ногу с Китаем, Европейским союзом и другими странами мира.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАИнтерфакс 18:50
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Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы по освобождению Каунаса в 1944 году
Обновлено в 19:53
Происшествия
Пропавшего с детской площадки ребенка нашли в аэропорту Шереметьево
Как удалось установить, мальчик воспользовался тем, что его отцу пришлось ненадолго отлучиться, и сел в общественный транспорт, следовавший в аэропорт Шереметьево.
Обновлено в 19:55
Политика
Twitter заблокировал аккаунт посольства России в Сирии
Twitter приостановил действие аккаунта российской дипмиссии в Сирии, сообщили в посольстве России в ЮАР.
Обновлено в 07:05
Политика
США подготовят исключения из санкций по иранским объектам
По данным The Washington Post, в Вашингтоне снова оставили в силе исключения из режима санкций сразу по нескольким иранским объектам.
Обновлено вчера в 19:55
Политика
Иркутский губернатор ответил на критику Путина
Обновлено в 06:56
Футбол
ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста года
Международная федерация футбола (ФИФА) определилась с десятью претендентами на звание лучшего футболиста года.
Обновлено в 11:48
Общество
Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
Обновлено в 10:12
Финансы
В России сократилась выдача ипотеки
В первом полугодии 2019 года российские банки выдали 1,26 триллиона рублей ипотечных кредитов, что на 3,5 процента меньше аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 05:43
Политика
Путин направил военных тушить пожары в Сибири
Обновлено в 08:42
Армия и оружие
СБ ООН проведёт экстренную встречу по ракетным пускам КНДР
Великобритания, Франция и Германия запросили провести экстренную встречу Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с ракетными пусками КНДР.
Обновлено в 14:07
Армия и оружие
Трамп заявил о планах по сокращению оборонного бюджета США
Президент США Дональд Трамп заявил, что в будущем планирует обязательно сокращать оборонный бюджет страны.
Обновлено в 01:10
Экономика
В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:43
Космос
Два капитана
Метеоритная защита впечатлила депутатов Диплом всероссийского конкурса тамбовчанам принесла схема жизнеобеспечения корабля, реализованная на действующем макете.
Обновлено в 10:22
Политика
Германия отказалась от участия в миссии США в Ормузском проливе
Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал об участии страны в миссии США в Ормузском проливе. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.
Обновлено в 15:43
Космос
С Байконура стартовал космический грузовик «Прогресс МС-12»
С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз 2.1», которой предстоит вывести на орбиту космический грузовик «Прогресс МС-12».
Обновлено в 08:11
Экономика
Росстат зафиксировал рост уровня бедности в России
Если бы рост величины прожиточного минимума был соразмерен уровню инфляции, то доля населения с доходами ниже прожиточного минимума осталась бы неизменной.
Обновлено 29 июля в 11:06
Общество
Алибасов отказался подавать в суд на производителя «Крота»
Продюсер Бари Алибасов в беседе с ТАСС заявил, что не будет подавать судебный иск к производителю средства для прочистки труб «Крот», которым он отравился, так как считает это хлопотным процессом.
Обновлено в 12:45
Происшествия
По делу о «массовых беспорядках» 27 июля предъявлено первое обвинение
Задержанному Кириллу Жукову, ставшему первым фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, предъявлено обвинение, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в ночь на четверг.
Обновлено в 18:13
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Футбол
«Порту» подписал вратаря сборной Аргентины
Вратарь сборной Аргентины Агустин Марчесин перешел из "Америки" в "Порту". Мексиканский клуб объявил об уходе 31-летнего аргентинца.
Обновлено в 17:20
Политика
Жириновский назвал причину лесных пожаров в Сибири
По словам политика, в России не хватает сотрудников лесной охраны Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что причиной природных пожаров в Сибири могло стать сокращение штата лесной охраны.
Обновлено в 19:09
Экономика
Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма
Россия планирует оспорить оценку убытков в $5,2 млрд, представленную «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму.
Обновлено в 18:35
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено в 13:26
Здоровье
Минздрав проверит информацию о массовом увольнении врачей из ОДКБ
Ранее пользователи в соцсетях сообщили, что в детской клинической больнице имени Дмитриевой по собственному желанию уволились 12 врачей и 20 медсестёр хирургического отделения.
Обновлено в 07:20
Здоровье
ВЦИОМ: около 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями
Более 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями - либо болели сами, либо их близкие, следует из доклада Всероссийского центра изучения общественного мнения, который имеется в распоряжении журналистов.
Обновлено в 07:11
Общество
Галкин уличил призывающих потушить пожары российских звезд в лицемерии
Ранее Галкин раскритиковал модных блогеров, которые призвали на своих страницах к борьбе с пожарами в Сибири.
Обновлено в 08:20
Авто
Renault озвучил стоимость Megane RS Trophy-R
Даже без каких-либо дополнительных опций, французский рекордсмен Megane RS Trophy-R от Renault стоит безумно дорого: автопроизводитель объявил стартовую цену в 51 140 фунтов стерлингов (почти 4 млн рублей) в Великобритании.
Обновлено в 06:28
Экономика
40% малых компаний не могут обеспечить себя транспортом
Хотели, но не смогли приобрети транспорт 40% небольших и средних компаний.
Обновлено в 03:22
Общество
Музыкальный марафон пройдет на ВДНХ в честь 80-летия выставки
Кристина Орбакайте, Тамара Гвердцители, Валерия, группы "Несчастный случай", Uma2rman и "Земляне" выступят на концерте в честь 80-летия ВДНХ 1 августа.
Обновлено в 01:56