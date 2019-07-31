Финансы
ФРС США впервые за 10 лет снизила базовую ставкуRT на русском 14:02
Федеральная резервная система США впервые за 10 лет снизила базовую ставку до 2—2,25% с 2,25—2,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора.
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Рынок хотел услышать от Джея Пауэлла и Федерального резерва о начале длительного и агрессивного цикла снижения ставок, чтобы идти в ногу с Китаем, Европейским союзом и другими странами мира.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАИнтерфакс 18:50
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Общество
Класс «заемщиков-маргиналов» появился в России
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Разработка робота для помощи космонавтам в открытом космосе по проекту "Косморобот" приостановлена из-за секвестра бюджета "Роскосмоса", в ближайшее время работы не возобновятся, рассказали РИА Новости в госкорпорации.
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Экономика
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Обновлено в 06:16
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Прокуратура может проверить особняк Максима Галкина и Аллы Пугачевой
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Обновлено в 10:14
Общество
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Происшествия
Пропавшего с детской площадки ребенка нашли в аэропорту Шереметьево
Как удалось установить, мальчик воспользовался тем, что его отцу пришлось ненадолго отлучиться, и сел в общественный транспорт, следовавший в аэропорт Шереметьево.
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Проект открывает доступ к условно-бесплатной сборке игры, которая включает в себя две первые зоны подземелья и один из трёх классов персонажей.
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Обновлено в 18:20
Политика
Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами, охватившими целый ряд регионов страны, сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 16:39
Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Обновлено в 14:31
Политика
Глава МИД Ирана отреагировал на введенные против него санкции США
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Здоровье
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Раздражение глаз жительницы Великобритании оказалось симптомом опухоли головного мозга. Об этом сообщает газета Daily Mirror.
Обновлено в 19:02
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AMD анонсировала новые интеграции в приложения, обновления плагинов и функции рендеринга с открытым стандартом для Radeon Prorender − физического движка рендеринга AMD.
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Подземные толчки магнитудой 5,0 произошли на острове Крит в Греции.
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Футбол
Дюпин признан лучшим игроком «Рубина» в июле
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Обновлено в 17:09
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Политика
Лондон выделил дополнительно $2,6 миллиарда для подготовки к Brexit
Правительство Великобритании выделило дополнительные $2,6 миллиарда для подготовки королевства к процедуре выхода из состава Евросоюза.
Обновлено в 19:53
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
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Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:27
Экономика
«Нафтогаз» потребовал от России $5,2 млрд из-за потери активов в Крыму
Компания «Нафтогаз Украины» подала в суд в Гааге иск о компенсации убытков за потери активов в Крыму.
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Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.
Обновлено в 06:22
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год
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Футбол
Главный тренер «Ромы» Фонсека не намерен расставаться с Джеко и хочет купить центрального защитника
Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал информацию о возможном уходе из команды Эдина Джеко.
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Здоровье
Боль в левом плече признана основным симптомом сердечного приступа
Обновлено вчера в 12:10
Общество
Леонардо Ди Каприо прокомментировал пожары в Сибири
Активный защитник окружающей среды, популярный голливудский актер Леонардо Ди Каприо опубликовал в своем Instagram пост, посвященный лесным пожарам, в том числе и в Сибири.
Обновлено в 11:36
Путешествия
Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции
Ранее сообщалось, что на популярном курорте в Турции погибли уже десятки россиян.
Обновлено в 10:39