с чего всё началось

Рынок хотел услышать от Джея Пауэлла и Федерального резерва о начале длительного и агрессивного цикла снижения ставок, чтобы идти в ногу с Китаем, Европейским союзом и другими странами мира.

Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

Музыка В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток» В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток 50». Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.

Экономика Класс «заемщиков-маргиналов» появился в России В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации (МФО).

Общество Члены Rammstein поблагодарили российских фанатов поцелуем Ранее сообщалось, что певица Светлана Лобода была замечена на концерте немецкой группы Rammstein вместе дочерью Тильдой.

Происшествия ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.

Шоу-бизнес Виктория Исакова перестала скрывать свою дочь Виктория Исакова перестала скрывать маленькую дочь от супруга Юрия Мороза.

Политика Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.

Экономика В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.

Космос «Роскосмос» приостановил разработку «Косморобота» В настоящее время из-за существенного уменьшения объемов финансирования работы по проекту "Косморобот" приостановлены.

Происшествия В Нижнем Новгороде арестована мать, избивавшая сына хоккейной клюшкой Суд в Нижнем Новгороде арестовал на два месяца мать двоих детей Майю Майер, которая, по версии следствия, избивала своего 12-летнего сына хоккейной клюшкой.

Экономика Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.

Политика США продлили ограничения на ядерную программу Ирана Госсекретарь США Майкл Помпео продлил действие ограничений на ядерную программу Ирана.

Политика В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17 Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.

Происшествия Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.

Политика Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2» Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.

Армия и оружие Армия Израиля атаковала позиции ХАМАС в секторе Газа Израильская армия нанесла несколько ударов по позициям палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Происшествия В Москве арестовали подозреваемого в госизмене Юрий Ещенко арестован по подозрению в государственной измене до 24 сентября.

Шоу-бизнес Прокуратура может проверить особняк Галкина и Пугачевой Юрист Ярослав Михайлов обратился в прокуратуру Подмосковья с просьбой проверить законность строительства особняка в деревне Грязь.

Происшествия Два человека погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом в Иркутске Пассажирка рейсового автобуса и водитель легкового автомобиля погибли в результате столкновения транспортных средств на плотине ГЭС в Иркутске.

Происшествия Истребитель ВВС США разбился в Калифорнии Американский военный истребитель F/A-18E потерпел крушение недалеко от Долины Смерти, которая находится в штате Калифорния.

Политика Памфилова дала арифметическую отповедь по выборам в Мосгордуму Элла Памфилова выступила на заседании ЦИК с арифметической отповедью комментаторам, заявляющим, что на выборах в Московскую городскую Думу невозможно зарегистрироваться кандидатам от оппозиции.

Гаджеты Apple начала побег из Китая Apple начала перенос производства из Китая во Вьетнам в попытке избежать повышенных импортных пошлин, введенных США в рамках торговой войны, пишет The New York Times.

Политика Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям для защиты от уголовных дел.